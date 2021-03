Ce mai postează parlamentarii de Satu Mare?

Reţelele de socializare au ajuns în perioada pandemiei să fie aproape singurul mod de relaţionare.

Ca urmare, şi parlamentarii sătmăreni îşi pun gândurile, activităţile pe facebook.

Vă prezentăm câteva postări.

Radu Cristescu – deputat PSD

Căpeteniile hoardei UDMR-iste se comportă în continuare ca nişte urmaşi ai hunilor lui Atila, fără să le pese că lovesc în oameni nevinovaţi, care au ghinionul iohanist să trăiască într-o perioadă sinistră, cu UDMR la guvernare.

Deşi nu sânt un partid politic, ca restul formaţiunilor parlamentare, şi au doar o roabă de voturi, neo-hunii udemerişti din Parlament au votat bugetul mizerabil al guwernerului Cîţu, adică au luat banii din alocaţiile şi pensiile a milioane de copii şi de bătrâni. Inclusiv copii şi bătrâni maghiari, dintre care marea majoritate sânt oameni de treabă, care nu trebuie confundaţi cu şefii udemerişti, adică cu gaşca de profitori mizerabili care îi manipulează de 30 de ani.

Ruşine să vă fie, hunilor în costum şi grofilor nesătui !

Adrian Cozma – deputat PNL

Împreună cu ministrul de interne Lucian Bode am reuşit să alocăm 3 714 000 lei pentru modernizarea zonei de paşapoarte, permise, înmatriculări din incinta noului sediu al Instituţiei Prefectului de pe strada Cuza Vodă din muncipiul Satu Mare. Cunosc bine situaţia la Instituţia Prefectului, iar angajaţii şi cetăţenii care au zilnic de rezolvat probleme trebuie să beneficieze de condiţii normale, decente.

Am dat astăzi avizul favorabil în Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru buget şi sper să ne mişcăm cât mai repede pentru aprobarea în plen cel târziu săptămâna viitoare. Administraţia locală depinde de aprobarea bugetului general şi e important să demarăm principalele lucrări de investiţii în judeţe cât mai repede posibil.

Noul sediu al Institutiei Prefectului Satu Mare poate fi finalizat în acest an.

Radu Panait – deputat USR

(Direcţionare de la Dan Barna)

Este ora 2 AM. Închei alături de grozavii mei colegi senatori şi deputaţi din USRPLUS prima zi şi noapte de dezbatere a bugetului. Am stat şi am votat, alături de colegii din coaliţie, fiecare cu cartela lui, “admirând” competenţa unor parlamentari PSD şi AUR care au votat pe parcursul sesiunii la câte două cartele.

Turos Lorand – senator UDMR

Am avut plăcerea să mă întâlnesc miercuri la Bucureşti cu ministrul Tineretului şi Sportului, Carol-Eduard Novak. Domnul ministru ne-a asigurat că Hotelul Sport va fi transferat Primăriei Satu Mare pentru a-l reabilita şi să-l reintroducem în circuitul sportiv. Totodată, în parteneriat cu MTS şi FR Scrimă vom reînfiinţa Centrul de Excelenţă pentru Scrimă de la Satu Mare.