Ce jocuri de noroc le aduc cazinourilor cei mai mulţi bani?

Dacă sunteţi un jucător, desigur că ştiţi că cazinourile adoră să vă vadă intrând. Nu pentru că sunt încântaţi să vă vadă faţa zâmbitoare, ci pentru că sunt încântaţi să vă vadă cheltuind nişte bani. Cazinourile din Statele Unite ale Americii obţin venituri de aproximativ 6 miliarde de dolari în fiecare an.

În cadrul cazinoului, există diferite şanse de câştig, în funcţie de jocul pe care îl jucaţi. Pentru că fiecare joc are cote diferite, aveţi şanse diferite de câştig. Dacă aveţi un joc favorit, bineînţeles că ar trebui să continuaţi să îl jucaţi dacă vă face fericit. Totuşi, de ce să nu obţineţi câteva informaţii despre care jocuri aduc mai mulţi bani cazinourilor decât oricare altul? Dacă nu sunteţi sigur care sunt jocurile care aduc cazinoului cei mai mulţi bani, continuaţi să citiţi. Avem câteva informaţii şi sfaturi pentru tine despre care jocuri fac bani pentru cazinou şi ce poţi face pentru a-ţi îmbunătăţi şansele.

Sloturile

De departe, cea mai mare sursă de bani pentru cazinou sunt sloturile, de exemplu jocuri ca la aparate egt. Se estimează că, din cele 6 miliarde de dolari încasate în fiecare an de cazinouri, aproape 4 miliarde au fost obţinute la aparatele de joc. Veniturile medii din sloturi pe aparat se ridică la aproximativ 80.000 de dolari în fiecare an şi la aproximativ 300 de dolari pe zi. Deşi aţi putea crede că sloturile de un dolar ar aduce mai mulţi bani cazinourilor decât cele de un penny, de fapt, invers este adevărat. Penny slots sunt cel mai de succes joc de cazino din Statele Unite, cu 3,2 miliarde de dolari. Sloturile în dolari au avut venituri de 516 milioane de dolari în 2017.

Slot machines sunt folosite de cazinouri pentru a atrage acei jucători care nu joacă des sau care sunt începători. Acest lucru se datorează faptului că, cel mai probabil, jucătorii noi nu înţeleg că au doar o şansă de aproximativ 1 la 50 de milioane de a câştiga un jackpot. Jackpoturile mai mici, în jur de 600 de dolari sau mai puţin, au şanse mai bune (1 la 262.144) decât acele sloturi cu jackpoturi mai mari, de peste un milion de dolari. Pentru că şansele sunt atât de mari, aparatele de sloturi încearcă să distragă atenţia jucătorului cu muzică tare şi lumini.

Roata norocului

După sloturi în general, următorul joc care aduce multe venituri cazinoului este jocul de cazino Wheel of Fortune. Jocul este făcut să semene puţin cu faimosul joc de la televizor şi este în parte joc şi în parte slot. Şansele ca tu să câştigi un joc Wheel of Fortune se ridică la 11,2%, deşi pot ajunge până la 24%. Multor oameni le place jocul Wheel of Fortune, numit şi Big Six Wheel, pentru că este destul de simplu de jucat şi de înţeles. Tu „învârţi” Roata, iar orice bucată de plăcintă pe care aterizează roata este premiul pe care îl câştigi. Nu sunt strategii lungi de înţeles sau etichete de reţinut. Pur şi simplu învârtiţi pentru a câştiga.

Există aproximativ 12.000 de aparate Wheel of Fortune în sălile de joc ale cazinourilor. Experţii estimează că fiecare aparat generează aproximativ 3,6 milioane de dolari pe an. Acest lucru reprezintă un total de 1,3 miliarde de dolari. Se poate spune că jocul Roata Norocului este cu adevărat o sursă de bani pentru cazinouri.

Blackjack

Jocul de blackjack este cel mai popular joc de cărţi din cazinouri. Jocul aduce încasări de peste 1,2 miliarde de dolari în fiecare an. Blackjack se joacă de obicei între un dealer şi un grup de jucători. De asemenea, poate fi jucat şi cu un singur jucător şi un dealer. Blackjack este un joc relativ simplu de jucat, acesta fiind unul dintre motivele pentru care este atât de popular. La blackjack, jocul este câştigat atunci când fie jucătorul, fie dealerul, fie obţine exact 21, fie se apropie de 21 fără să depăşească. Şansele ca un jucător să câştige o mână de blackjack sunt de 0,13%, ceea ce înseamnă că şansele jucătorului sunt mult mai bune decât cele de la aparatele de joc.

Craps

Craps este un joc de zaruri care se numără, de asemenea, printre jocurile preferate de la un cazinou. De obicei, jucătorii pariază împotriva dealerului, dar, în unele cazuri, pot paria unul împotriva celuilalt. Jucătorii la craps pariază pe rezultatul rostogolirii zarurilor. Se aruncă două zaruri cu şase feţe. Unele dintre numere sunt automat în favoarea dealerului, în timp ce alte numere sunt fie în favoarea jucătorului, fie neutre. Există reguli stricte în craps când li se permite altor jucători să parieze şi când nu mai sunt permise pariurile în runda respectivă. Şansele de a câştiga la craps se ridică la 0,60%, ceea ce nu este o cotă rea pentru un jucător de cazinou. Jocul de craps aduce cazinourilor 394 de milioane de dolari pe an. Această cifră nu este nici pe departe la fel de mare ca şi alte jocuri de la cazinou, dar reprezintă totuşi o atracţie frumoasă de venituri pentru cazinouri.

Concluzie

Toate jocurile discutate au câştiguri uriaşe pentru cazinouri, în special sloturile, care sunt mai profitabile decât orice alt joc jucat la cazinou. În mod incredibil, există doar câteva jocuri care nu sunt foarte profitabile pentru cazinouri. Dintre toate jocurile jucate la cazinou, Pai Gow Poker este cel mai puţin profitabil joc la cazinouri. Acest lucru se poate datora faptului că nu multe cazinouri oferă Pai Gow Poker ca o opţiune. Această formă de poker a adunat doar 12 milioane de dolari în 2017. Pai Gow este un joc jucat în China de sute de ani, dar foloseşte piese de domino, nu cărţi. Pai Gow Poker a fost creat la începutul anilor 1980 de un chinez-american care a vrut să introducă jocul său preferat din copilărie în rândul jucătorilor de cazinou. Şansele de a câştiga o mână de Pai Gow Poker sunt de aproximativ 0,95%, ceea ce este aproximativ la fel ca la alte tipuri de poker. Deşi jocul de Pai Gow Poker este popular printre asiatici, multor jucători americani nu le place, deoarece este mai lent decât un joc de poker obişnuit.