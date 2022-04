Ce înseamnă să ai o opinie personală cu care nu eşti de acord?

„Ai o opinie personală?” este întrebat un cetăţean sovietic de către un reporter care voia să ştie ce părerea are tovarăşul Ivan despre perestroika lui Gorbaciov. Da – răspune Ivan Ivanovici – am o opinie personală, dar nu sunt de cord cu ea.” Până la „operaţiunea specială” a lui Putin credeam că este doar un simplu banc a spune că ai o părere personală cu care nu eşti de acord.

Războiul din Ucraina ne arată că, da, există situaţii în care cetăţenii unei ţări, în cvasi totalitatea lor pot avea păreri personale cu care nu sunt de acord.

Cei care au trăit în regimuri totalitare, gen epoca Ceauşescu în România, înţeleg ce înseamnă că spui altceva decât ceea ce gândeşti. În special scriitorii au resimţit acest lucru din plin. Dar să nu ne grăbim să-i acuzăm pe ruşii de azi care trăiesc în ţara lui Vladimir. În urmă cu doar câţiva ani, în timpul „statului paralel”, românii puteau spune despre SRI şi DNA că au opinii personale foarte ferme, dar cu care nu sunt de acord. Din teamă, desigur.

Teama este secretul acestei inadvertenţe. Iar ruşii au motive să se teamă, dacă nu mai puternice decât aveau românii pe vremea dictaturii, cel puţin spuse în mod direct, brutal: 15 ani de puşcărie dacă nu eşti de acord cu politica oficială. Prin urmare, când se mai arată pe la televizor ruşi care spun că în Ucraina nu este niciun fel de război, că Putin luptă doar contra naziştilor care subjugă poporul din Ucraina, trebuie să avem în vedere că Federaţia Rusă este condusă de un dictator, că ţara are un regim dictatorial necruţător.

În cei 30 de ani care au trecut de la dezmembrarea URSS-ului, vechile structuri de putere pe care s-a bazat imperiul sovietic s-au adaptat noilor condiţii impuse de evoluţia societăţii. Bogăţiile Rusiei, gaz, petrol, industrie, prin voinţa conducătorului, au trecut în mâinile oligarhilor. Devenite independente, dar rămase în sfera de influenţă a Kremlinului, fiecare ţară a încercat să-şi croiască propriul drum, unele, precum Georgia, Republica Moldova, Ucraina, tinzând spre o societate de tip democratic, european, altele acceptând hegemonia Rusiei, au rămas încremenite în proiectul lui Putin. Orice s-ar întâmpla, indiferent ce se crede despre situaţia din Ucraina, despre intenţiile NATO, lumea se împarte în mod evident în două entităţi politice, sociale, economice distincte, incompatibile.

Dintr-o jumătate de măr şi o jumătate de nucă nu poţi face o sferă perfectă. Într-un fel sau altul se va ajunge la ceva ce nu va putea fi numit nici al treilea război mondial, dar nici al doilea război rece.

Poate va urma o „pace rece” în care, la un moment dat, nici într-o parte, nici în alta omul se va găsi în situaţia de a avea păreri personale cu care nu este de acord.

De pildă poate afirma un cetăţean român că în Ucraina nu există niciun război, dar s-a demarat o operaţiune specială prin care sunt vânaţi neonaziştii?

Este greu să ne transpunem în situaţia ruşilor care nu au acces la informaţiile de care dispunem noi. Nici ca instituţie mass media nu te poţi imagina într-un regim în care nu mai există libertatea de expresie nici măcar în mod formal, aşa cum exista în regimul Ceauşescu. Cred că, în ciuda experienţei noastre ca cetăţeni care am trăit într-o dictatură, nu putem înţelege fenomentul socio-politic cu totul nou încercat cu succes, în Federaţia Rusă.

Deci există ceva dincolo de democraţie şi dincolo de dictatură, aşa cum au fost cunoscute până acum?

Dacă şi un război, cu morţi, răniţi, refugiaţi, prizonieri, cu confruntări armate care costă miliarde de euro, cu distrugeri uriaşe, poate fi numit doar o „operaţiune specială” şi nu război, atunci, într-adevăr, ne putem aştepta la schimbări pe care nici măcar scriitorii sf nu şi le-au imaginat până acum. Dar cea mai mare revoluţie în evoluţia omenirii, va rămâne apariţia omului care are opinii personale, cu care nu este de acord.

Oare nu cumva politicienii au atins acest stadiu? La urma urmei şi pacea, la fel ca războiul, sunt atribuţiile exclusive ale oamenilor politici.