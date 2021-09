Ce-i de făcut?

Greu de înţeles ce s-a întâmplat cu adevărat în interiorul coaliţiei PNL-USR PLUS- UDMR.

Cum au guvernat trei partide care au interese atât de divergente? Nu prea uşor. Nu i-a fost uşor PNL-ului să-şi impună agenda proprie. Despre implementarea programului USR PLUS nici nu putea fi vorba. Mai onest, UDMR a tăcut şi a făcut.

Ca să nu vorbim despre interese de partid, deşi s-ar părea că tocmai interesele de partid au condus la criza guvernamentală actuală, putem înlocui cuvântul “interese” cu un cuvânt mai simplu şi mai cuprinzător: agendă.

În primul rând agenda guvernului nu coincide cu agenda cetăţeanului. Cetăţenii sunt preocupaţi de creşterea preţurilor, în timp ce principala preocupare a guvernului pare să fie programul PNDL. Mai departe, agenda USR PLUS nu coincide cu agenda PNL. Sau invers, agenda PNL nu se mulează pe agenda USR PLUS.

Disensiunile au apărut între cele două partide. În urmă cu câteva luni, când a fost demis ministrul Sănătăţii fără să fie consultată conducerea partidului din care făcea parte. Câteva luni mai târziu, tot fără consultarea conducerii USR PLUS, premierul Florin Cîţu l-a demis pe ministrul de Justiţie. După prima demitere, în coaliţie s-a semnat un acord în care

se stipula că primul ministru nu poate demite un ministru fără să se consulte cu conducerile partidului din care face parte respectivul ministru.

Avea USR PLUS toată îndreptăţirea să se revolte? Desigur.

În spatele demiterii lui Stelian Ion se află adevăratul motiv. USR PLUS nu este de acord cu adoptarea programului PNDL prin care sunt alocate 50 de miliarde de lei. Banii sunt destinaţi primăriilor din mediul rural. Cum USR PLUS nu prea are primari în mediul rural, era normal să se opună. Motivele deciziei USR PLUS de a nu-l mai susţine pe Florin Cîţu în funcţia de prim ministru sunt limpezi. Important este însă ce se va întâmpla mai departe. Dan Barna şi Dacian Cioloş nu au pierdut vremea.

Chiar a doua zi au început consultările cu AUR şi au decis să înainteze împreună o moţiune de cenzură. Această moţiune se suprapune peste moţiunea pregătită de PSD.

Orice criză guvernamentală se rezolvă în parlament. Aşadar, în acest moment mingea este în terenul partidelor de opoziţie. Printre ele trebuie deja inclus şi USR PLUS? Acest partid este de acord să rămână în coaliţie, dar fără premierul Cîţu.

Aşadar, problema pare să fie un om, Florin Cîţu, nu PNL sau UDMR. Va demisiona premierul pentru a salva coaliţia? În niciun caz. El pare să aibă în continuare sprijinul preşedintelui Iohannis.

În urmă cu câteva săptămâni preşedintele şi-a arătat nemulţumirea faţă de modul în care lucra Stelian Ion. Este clar că Florin Cîţu a avut girul preşedintelui Iohannis când l-a demis pe ministrul de Justiţie.

Ce a fost a fost. Ce-i de făcut mai departe? Pentru continuarea guvernării în formula PNL-USR PLUS-UDMR trebuie să plece Florin Cîţu. PNL, aripa premierului, se opune. A doua variantă ar fi un nou premier. Se vehuculează numele lui Ilie Bolojan, liberalul care a înregistrat cel mai mare succes în judeţul Bihor. Este posibil ca Ilie Bolojan să refuze.

O altă variantă ar fi revenirea lui Ludovic Orban. S-ar părea că nu-l agreiază partizanii lui Cîţu, dar nici preşedinte Iohannis. Alte variante încă nu s-au avansat. De fapt încă nu au avut loc întâlnirea faţă-n faţă a conducerilor celor trei partide. Liderii coaliţiei nu s-au întâlnit nici cu preşedintele Iohannis.

Criza guvernamentală este în derulare. Toate partidele, preşedinţia, întreaga ţară aşteaptă finalul acestui meci politico- financiar urât. Ce-i de făcut? Toată lumea se întreabă, nimeni nu ştie.