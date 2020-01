Câţiva locuitori din Sătmărel au mers la Primăria Satu Mare să protesteze

Miercuri, de la ora 9:00, după cum a anunțat în prelabil liderul țiganilor din Sătmărel, împreună cu aproximativ alte 15 persoane au venit în holul Primăriei Satu Mare pentru a protesta față de starea jalnică în care se află drumul din Sătmărel, lipsa unui dispensar.

Oamenii au semnalat și faptul că nu este căldură la școală și copiii îngheață de frig.

Din cauza drumului precar, care este în starea aceasta de ani de zile, copiii ajung în sălile de clasă cu încălțămintea murdară până la genunchi, după cum spun părinții acestora, iar cei din urmă ajung la muncă la fel de murdari. „Profesoarele și educatoarele ne scot copiii din clasă și îi pun să se spele pe ghete, în fiecare zi. Îmi vine acasă cu noroi până la gât. Dar până când? Noi nu suntem oameni? Nu am venit să cerem pâine, sau de mâncare, sau ajutoare sociale. Noi muncim, câștigăm cinstit o pâine, și vrem să avem aceleași drepturi ca și toți ceilalți locuitori ai municipiului Satu Mare. Nu este corect ce se întâmplă”, a declarat o sătmărancă revoltată.

Protestatarii spun că autoritățile își bat joc de copiii care merg la școală și de cei care fac naveta

Gheorghe Raita, cunoscut ca fiind reprezentant al comunității de țigani din Sătmărel, a fost cel care a organizat protestul de miercuri. „Chiar vă bateți joc de copiii noștri? Nu pentru noi am venit să vă cerem, pentru copiii noștri. Nu ne mai lăsăm copiii la școală în condițiile astea. Am venit aici ca reprezentant al întregii comunități din Sătmărel. Am venit atât în numele românilor, cât și în numele țiganilor. Toți avem aceleași probleme. Problema este că pe mine singur nu mă ascultă nimeni din Primărie. Am fost și am depus cereri de nenumărate ori, dar nu mă bagă nimeni în seamă. Ați văzut? Nici măcar un consilier nu a venit jos. Ați văzut singură treaba asta”, a declarat Gheorghe Raita.

Natalia Covaci, consilier la Compartimentul Evenimente, Cultură, a fost singura care a coborât în holul Primăriei, în condițiile în care primarul Kereskenyi este bolnav, iar viceprimarul Adrian Albu, la ora la care au ajuns protestatarii, era într-o ședință de lucru, după cum a explicat consiliera.

„Au venit la noi să îi votăm, dar s-a terminat. Nu mai mergem la vot. De fiecare dată când sunt alegeri, ne caută, dar apoi nu mai găsesc drumul către Sătmărel. Toți care au fost primari au venit la noi, în cartier, ne-au pupat pe fiecare, înainte de alegeri. De când este primar Kereskenyi, absolut niciodată nu a fost la noi. Nici nu consideră că Sătmărelul este cartier al municipiului. Noi nu l-am votat, într-adevăr, dar are tot dreptul să se ocupe de toate cartierele din municipiul Satu Mare”, a declarat una dintre femeile revoltate de situație.

Țiganii din Sătmărel muncesc și își câștigă pâinea cinstit

Țiganii din Sătmărel se mai plâng de faptul că nu au un dispensar, medic de familie, că de fiecare dată când merg cu copiii la medic plătesc din propriul buzunar pentru consultații. Ei au mai precizat, în fața Primăriei Municipiului Satu Mare să nu îndrăznească să spună cineva că ei nu muncesc, că nu contribuie cu nimic la viața comunității. Sunt toți angajați, cu carte de muncă, își plătesc taxele și impozitele, la fel ca oricare alți cetățeni respectabili, dar nu sunt ascultați de către autorități. „Am depus nenumărate cereri la Primărie pentru drumul acela, dar le intră pe o ureche și le iese pe cealaltă. Astăzi nu am venit singur, pentru că am văzut că nu mă bagă nimeni în seamă. Am venit cu 15 persoane din Sătmărel, între care și mulți copii, dar reprezint și românii și țiganii din cartier. Cu toții avem problemele acestea”, a mai declarat Gheorghe Raita.

Deși reprezentantul țiganilor, Gh. Raita, a declarat că oamenii nu vor pleca din holul Primăriei până nu vor vorbi cu primarul sau viceprimarul Adrian Albu, nu cu un reprezentant de-al lor, protestul de miercuri a rămas în coadă de pește. „Coica a venit la noi și ne-a întrebat de ce avem nevoie, oricum a fost, dar a făcut drumul. Domnul primar Coica s-a interesat de noi, oricine orice spune. Măcar a făcut ceva. Dar omul ăsta de când a fost ales, nimic nu a făcut. Numai ca parlamentarii, bagă în buzunar, și noi pe nicăieri”, a explicat o protestatară la ieșirea din Primărie.

Oamenii nu au primit o rezolvare din partea autorității locale. Dacă nu se rezolvă problemele enumerate mai sus, Raita Gheorghe a spus că va veni azi, din nou la Primărie, de dimineață, cu 40 de copii din cartier. „Nu vor merge la școală întocmai să fie prezenți în holul Primăriei Satu Mare, poate așa va înțelege și primarul că trebuie făcut drumul”, a mai declarat Raita. Se pare că, de data aceasta, autoritățile sunt nevoite să ia în seamă doleanțele comunității de țigani din Sătmărel, altfel nu se vor opri din proteste. Aceștia au promis că vor face proteste până când vor fi ascultați.