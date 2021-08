Cate tipuri de pigmenţi există şi cum îi alegi?

Renumitii pigmenti nu sunt altceva decat culori deosebit de concentrate, care vin sub forma de pudra. Utilizarea acestora prezinta nenumarate avantaje, printre care se numara si faptul ca iti ofera culori de o intensitate nemaipomenita, dar si acela ca se aplica usor si sunt extrem de rezistenti.

In plus, un astfel de produs are o aderenta crescuta, ceea ce inseamna ca tu te poti juca, amestecand diferite nuante pentru a obtine o culoare noua si complet diferita. La urma urmei, machiajul este o arta, iar astfel de ustensile te ajuta sa iti exersezi imaginatia.

In momentul de fata, in colectia Melkior, te asteapta atat pigmenti cosmetici, pentru realizarea unui machiaj de invidiat, cat si cei pentru unghii, care te vor ajuta sa obtii o manichiura de vis. Descopera mai multe despre fiecare tip de produs in cele ce urmeaza!

Pentru un make-up care te scoate din anonimat

Aceasta categorie de produse poate fi folosita pentru machiajul intregii fete si te vor ajuta sa obtii culori si efecte de invidiat. Extrem de versatili, astfel de pigmenti vor deveni instantaneu produsele tale preferate din trusa de make-up!

Fulgi

Atunci cand vrei sa stralucesti si sa atragi toate privirile asupra ta, mergi la sigur cu produsele de tip fulg, care creeaza o stralucire de oglinda. Luciul acestora variaza in functie de lumina cu care intra in contact, motiv pentru care tu vei arata de fiecare data diferit, insa la fel de bine!

Cameleon

Aceste produse au o textura extrem de fina. Numele lor este inspirat de efectul cameleonic pe care il ofera machiajului realizat. Nuantele disponibile sunt Cameleon Peacock, Emerald Enchantment si Hummingbird.

Perlati

Cu granulatii diferite care reflecta lumina, produsele de tip perlat pot fi folosite pentru fata, ochi sau corp. In momentul de fata, in colectia Melkior, vei descoperi nuantele din lista de mai jos. Alege-le pe cele care ti se potrivesc si creeaza machiajul perfect pentru un eveniment special sau pentru o zi obisnuita!

Sparkle Fairy godmother (cameleon cu reflexii roz – verzi, granulatie foarte fina);

Sparkle Dragonfly (cameleon cu reflexii verzi – aurii, granulatie foarte fina);

Sparkle Cinderella (alb cu reflexii verzi – aurii, particule fine);

Sparkle Aurora Borealis (alb cu reflexii roz – mov, particule fine);

Sparkle Copper sparkle (cameleon cu reflexii rosiatice – aramii – aurii, granulatie mare);

Sparkle Shimmery leaf (cameleon cu reflexii verzi – rosiatice, granulatie mare);

Sparkle Shimmery sunset (cameleon cu reflexii rosiatice – aurii, granulatie mare).

Tot in colectia Melkior, vei gasi diferite nuante de glitter pulbere, precum si toate produsele de care ai nevoie pentru a aplica cei mai frumosi pigmenti corespunzator. Astfel, vei reusi sa te bucuri de un machiaj superb, care sa te scoata din anonimat!

Pentru unghiile la care ai visat mereu

Tipul de pigmenti pentru unghii sunt recomandati doar pentru unghiile false, mai exact pe un finish de gel, fara pelicula lipicioasa.

Tip oglinda

Aceasta varianta ofera un efect spectaculos, de oglinda. Calitatea produselor Melkior iti garanteaza faptul ca te vei putea bucura pentru timp indelungat de noua ta manichiura fara ca unghia ta naturala sa fie afectata.

Chrome

Extrem de cautate la ora actuala, produsele Chrome ofera un efect stralucitor, de care te vei indragosti instantaneu. Nuantele disponibile sunt Royal Blue, Magenta Dream si Mercury. Culoarea intensa si acoperirea mare vor oferi un aspect de invidiat unghiilor tale!