Câte partide atâtea păreri

Pentru cetăţeanul obişnuit este greu de înţeles de ce aproape întotdeauna pentru orice partidele au opinii diferite.

Cu cât problema în discuţie este mai simplă cu atât sunt mai greu de înţeles diferenţele de viziune.

O lungă perioadă de timp s-a discutat despre alocaţiile pentru copii. Când PNL propunea majorarea alocaţiei, PSD se opunea. În compensaţie, când PSD propunea majorarea pensiilor, venea rândul PNL să se opună.

Nu altfel se prezintă acum problema impozitării veniturilor. PSD, care de regulă cere majorarea salariilor, cere introducerea impozitării progresive. PNL se opune argumentând că în felul acesta se vor diminua veniturile angajaţilor care au salarii mai mari. Liberalii spun că fiind afectaţi cei cu salarii mari înseamnă că vor fi sancţionaţi cei care muncesc mai mult.

Şi într-un caz şi în altul nu este vorba decât despre propagandă. PSD vrea să arate că nu-i susţine pe cei care au salarii foarte mari, în timp ce PNL se erijează în apărătorii celor care câştigă mai mult, ai clasei mijlocii. Se dau şi exemple care se vor concludente. Unei persoane care are un salariu de 2500 de lei i se reţine acum 16%, adică 400 de lei, plus alte reţineri, în timp ce unui salariat care are 10 000 de lei i se reţine 1600 de lei. Pentru cel cu salariu mic se simt cei 400 de lei în timp ce pentru cel cu 10 000 de lei nu se simt prea mult cei 1600 de lei. Dacă se va introduce impozitarea progresivă persoanei cu salariu de 10 000 de lei i se va reţine 40%, adică 4000 de lei. Este un calcul aproximativ pentru că mai există şi alte reţineri din salariu.

De pe margine sare şi Ludovic Orban care spune că el susţine cota unică, adică starea actuală. În zilele următoare se vor întâlni conducerile celor trei partide din coaliţie pentru a tranşa această problemă.

S-au spart coaliţii de guvernare pentru o problemă mai mică. Când cei de la guvernare nu se înţeleg la modul general găsesc un motiv să se despartă. Această coaliţie pare bine sudată din cauza crizelor care vin din toate părţile. Odată a fost criza de pandemie. A urmat războiul, concomitent cu scumpirile. Este tot mai aproape o criză alimentară. Nici nu a trecut bine pandemia de coronavirus că apare variola maimuţei. Niciun partid serios aflat la guvernare nu-şi permite să provoace o criză guvernamentală în aceste condiţii grele.

Partidele din opoziţie îşi pot permite să spună orice. Este adevărat că USR şi AUR sunt neputincioase, având o pondere mică în parlament, dar trebuie ţinut cont şi de opiniile lor. USR, după demisia lui Dacian Cioloş, nu are un preşedinte ales. Deci nu are o direcţie clară. AUR continuă să vorbească împrăştiat. Pandemia i-a adus mingea la fileu. A organizat proteste anti-mască, a vociferat şi a ieşit în stradă cerând eliminarea restricţiilor anti-Covid.

Odată dispărute oportunităţile, AUR îşi caută un nou front de luptă. Aşa cum mulţi comentatori şi analişti politici au opinat, până la urmă AUR se va vedea obligat să devină un partid anti-UDMR. Aşa cum a fost PUNR şi PRM. Într-adevăr, încet, încet AUR se apropie de problema naţională. Evenimente disparate îi dau apă la moară. Imnul |inutului Secuiesc cântat de o echipă sportivă, vizita preşedintelui Ungariei, Katalin Novak în Transilvania, declaraţiile ei privitoate la maghiarii de pretutindeni, fotografia ei lângă o piatră vopsită în verde etc. etc.

Nu de puţin interes este poziţia premierului Viktor Orban privitoare la situaţia Transilvaniei după izbucnirea războiului din Ucraina. Crizele financiare, sanitare, alimentare etc. aduc după ele crize de identitate naţională. Prin urmare este de aşteptat apariţia unui curent naţionalist în România. Cum se va manifesta? La fel ca în trecut. AUR poate oferi oricând varianta la zi a unui Gheorghe Funar şi a unui Corneliu Vadim Tudor.