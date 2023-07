Câte camioane cu cereale intră zilnic în Satu Mare din Ucriana?

Aşa cum am mai subliniat în ziar, victime colaterale ale războiului dintre Rusia şi Ucraina au fost mai ales fermieri din ţări precum: Bulgaria, Polonia, Slovacia, Ungaria şi România. Am afirmat că fermierii din cele cinci ţări au fost victime colaterale, în sensul că, prin hotărâre a Comisiei Europene – CE, a fost aprobat tranzitul de cereale din Ucraina, spre şi prin ţările menţionate.

Încă din toamna anului trecut, o bună parte din cerealele care au părăsit Ucraina cu cele mai diverse destinaţii, au rămas în ţările mai sus menţionate, fiind vândute la preţuri fără concurenţă, în vreme ce fermierii afectaţi nu şi-au mai putut valorifica cerealele la preţuri acoperitoare, în condiţiile unui an secetos precum a fost anul 2022, cu pierderi mari de producţii. Potrivit unor informaţii demne de încredere, confirmate inclusiv de dr. Nicolae Dumuţa, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru siguranţa Alimentelor – DSVSASatu Mare, în primele cinci luni din acest an, mai precis până pe 5 iunie, când a fost instituită interdicţia de a se comercializa cereale provenite din Ucraina, pe teritoriul României, nici chiar în cadrul contractelor în derulare, prin Vama Halmeu au intrat din Ucraina 3.090 de autocamioane, care transportau spre diverse destinaţii din afara României, preponderent Italia şi Croaţia, 123.107 tone de cereale.

Inspectorii DSVSA Satu Mare au supravegheat transporturile de cereale din Ucraina

Aşa cum am menţionat cu diverse ocazii, inspectorii DSVSA Satu Mare verifică documentele tuturor autocamioanelor care intră din Ucraina în România, prin punctul de trecere a frontierei – Halmeu, fiind vorba despre cereale şi/sau produse alimentare. Directorul dr. Nicolae Dumuţa ne-a spus că, România a fost statul care a sesizat la Bruxelles pentru interzicerea importurilor de cereale din Ucraina în România, fie şi în cazurile contractelor de export încheiate înainte de instituirea interdicţiei vremelnice. Propunerea României a fost acceptată, motiv pentru care, cerealele din Ucraina pot doar să tranziteze prin ţara noastră spre diverse destinaţii mai ales din Europa de Vest, mai puţine ajung spre portul Constanţa. Inspectorii DSVSA, dacă este cazul, însoţesc în judeţ transporturi de srot sau ceva similar, fără a fi permis comerţul cu cereale sau cu cele cinci produse care au parte de interdicţie: uleiul de floarea soarelui, seminţele de floarea soareluişirapiţă, porumb şi grâu. Ordinul 1100 din 5 iunie 2023 interzice achiziţia în România a cerealelor şi a unor produse alimentare precum cele menţionate mai sus. Interdicţia instituită prin acest ordin face ca cerealele şi/sau o serie de produse alimentare provenite din Ucraina, să tranziteze doar România, spre destinaţii terţe.

Vârful de transport cereale din Ucraina spre România a fost în trimestrul IV 2022

Toamna anului 2022, după un an catastrofal pentru România şi pentru o bună parte a Uniunii Europene, ca urmare a secetei prelungite şi a căldurii excesive, a fost prielnică unui comerţ transfrontalier între Ucraina şi România, fără perceperea de taxe vamale. Fermierii români crescători de animale, printre care s-au numărat şi fermieri sătmăreni, au valorificat oportunitatea. Au cumpărat însemnate cantităţi mai ales de porumb, la preţ de 1,1 – 1,3 lei kilogramul de boabe. Au intrat prin Vama Halmeu şi însemnate cantităţi de făină, aşa cum spuneau unii, la preţ de grâu. Lista produselor aduse din Ucraina în România, la preţuri sub cele româneşti ar putea continua. După cum am aflat de la Mihai Kis,şeful punctului vamal Halmeu, în trimestrul I al anului 2022, dinspre Ucraina au intrat în România 5.114 autocamioane, unele cu marfă, altele goale; în trimestru II a crescut numărul mijloacelor de transport auto intrate din Ucraina în România, la 6.675, după care, în trimestrele III şi IV, s-au înregistrat peste 21.000 de autocamioane, din care, potrivit statisticilor, mai ales când vorbim despre trimestrul III ( cu 10.375 de autocamioane pline şi/sau goale), aproximativ 40% transportau cereale. Cantităţi apreciabile au rămas la noi în judeţ, la crescătorii de animale. În primul trimestru al anului în curs, au fost înregistrate ca intrate în România, din Ucraina, 8.252 de mijloace de transport, iar în trimestul II, 9.821 de mijloace de transport. Dacă în toamna anului trecut, mai precis în trimestrul III se vorbea despre aproape 40% transporturi de cereale din Ucraina în România, în anul în curs se poate doar estima că puţin peste 5% din camioane transportă cereale, fiind vorba exclusiv de tranzit, cu diverse destinaţii. Din cifrele de mai sus rezultă faptul că, mai ales în prima jumătate a anului, se poate vorbi despre intrarea zilnic în România, din Ucraina, a puţin peste 100 de camioane, fără a fi toate pline cu cereale sau alte produse.

Cerealele s-au transportat spre diverse destinaţii şi pe Calea Ferată

Aceeaşi sursă menţionată mai sus ne-a prezentat şi traficul pe Calea Ferată, intrări de vagoane pline şi/sau goale, din Ucraina în România, după cum urmează: trimestrul I 2022 – 1.111 vagoane, trimestrul II – 5.653 de vagoane, trimestrul III – 6.525 de vagoane, o creştere aşa cum s-a resimţit şi în traficul auto, trimestrul IV- 5.160 de vagoane, iar în acest an s-a înregistrat o scădere considerabilă, faţă de anul precedent. În primul trimestru din acest an au intrat în România, din Ucraina – 4.043 de vagoane, iar în trimestrul II – 2.943 de vagoane. Se cuvine subliniat faptul că, aproape toată luna iunie a acţionat hotărârea Comisiei Europene referitoare la tranzitul cerealelor prin România, spre destinaţii terţe. Un trafic auto dinspre Ucraina spre România la o medie zilnică de aproximativ 100 – 120 de automarfare, ne-a fost confirmat şi de surse din cadrul Poliţiei de Frontieră. Din acest număr de mijloace auto, aproximativ 5% transportau şi transportă cereale, iar de aproximativ o lună, din 5 iunie, vorbim exclusiv de tranzit prin România.