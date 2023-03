Cât înseamnă economia judeţului Satu Mare pentru PIB?

Economiile a 28 de judeţe din România reprezintă fiecare sub 2% din PIB-ul naţional, Cluj fiind singurul judeţ al cărui produs intern brut are o pondere de peste 5% în economia naţională, după cum reiese dintr-un raport al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Situaţia se nuanţează dacă luăm în calcul şi populaţia judeţelor, PIB/cap de locuitor, un indicator ce poate oferi indicii cu privire la nivelul de trai, fiind mai mare în judeţe cu economii relativ mici, arată cursdeguvernare.ro.

Ies în evidenţă din acest punct de vedere Sibiu (locul şapte din punct de vedere al PIB/cap de locuitor şi 12 din punct de vedere al ponderii economiei locale în economia naţională), Gorj (locul 6 la PIB/cap de locuitor şi 21 la ponderea PIB local în PIB naţional), Alba (locul 8/ locul 20), precum şi Tulcea, a cărei economie este de doar 0,8% din economia României (locul 39), dar PIB-ul pe cap de locuitor este de 85,4% din media naţională (locul 13).

Din acest punct de vedere, judeţul Iaşi, spre exemplu, are o a şasea cea mai mare economie. Un singur judeţ din România, Vaslui, are un PIB pe cap de locuitor de sub 50% din media naţională.

În ce priveşte judeţul Satu Mare, 1,2% este ponderea economiei judeţene în PIB-ul naţional, una modestă, comparativ cu alte judeţe şi capitala ţării. Astfel spre exemplu, Bucureşti se află în vârful clasamentului cu 24,7%, Cluj deţine 5,2%, Timiş 4,6%, Constanţa 3,8%, Braşov 3,5%, Iaşi 3,4%, iar pe ultimele locuri cu câte 0,8% se situează judeţele Giurgiu, Sălaj, Tulcea, Mehedinţi, Covasna, şi Călăraşi.

Din datele CNSP reiese că un număr de opt judeţe au un PIB de sub 1% din PIB-ul României, 20 se situează între 1% şi 2%, 12 între 2% şi 5% şi doar două peste 5% (Bucureşti şi Cluj).

Satu Mare are o medie a câştigului salarial net apropiată de Maramureş şi Bihor

Datele privind piaţa muncii de la nivel local indică disparităţi similare, însă diferenţa dintre capitală şi următoarele clasate este ceva mai redusă. Astfel, circa 16,2% din populaţia ocupată a României şi 19,3% din numărul mediu de angajaţi locuiesc în Bucureşti. Ei au cele mai mari venituri, de 138,7% din media naţională.

Clasamentul este similar celui privind ponderea PIB, dar există şi câteva deviaţii.

Judeţul Constanţa este pe locul patru la nivel naţional în ceea ce priveşte populaţia ocupată şi numărul mediu de salariaţi, însă veniturile acestora sunt de doar 89% din media naţională.

Similar, în judeţul Bihor, ocuparea este ridicată şi numărul de angajaţi mare, însă câştigul salarial mediu net este sub media naţională, respectiv 82,2% din aceasta.

Pe de altă parte, deşi are o piaţă a muncii mai mică, angajaţii din Sibiu se bucură de câştiguri salariale medii nete de 103,8% din media naţională.

Populaţia ocupată reprezintă 16,2% din total în Bucureşti, 4,6% în Cluj, 4,3% în Timiş. Bihorul are un procent superior judeţului nostru 3,0%, şi Maramureşul 2,3%, Satu Mare are 1,6%, iar cel mai slab reprezentat la populaţia ocupată este Giurgiu cu 0,8%.

Puţin se schimbă clasamentul la capitolul câştig salarial net (% din media naţională): Bucureşti (138,7), Cluj (119,6), (Timiş 113,7), Iaşi (104,5), Sibiu (103,8), Ilfov (101,2), (Braşov 96,9), Prahova (93,2), Argeş (92,2), Dolj (91,6). Satu Mare are o medie a câştigului salarial net de 81,4% faţă de media naţională, Maramureş 79,2%, Bihor 82,2%, iar Vrancea şi Bistriţa-Năsăud cu puţin peste 76% au cea mai mică proporţie din media naţională.