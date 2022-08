Cât de bogaţi sau de săraci sunt parlamentarii sătmăreni?





În luna iunie, parlamentarii au fost obligaţi să-şi depună noile declaraţii de avere. Pentru că fiecare sătmărean are dreptul să ştie cum trăiesc aleşii lor, cum îşi gestionează veniturile, dar şi ce averi au, am comparat declaraţiile de avere precedente cu cele depuse luna trecută. Ce a ieşit, puteţi afla din următoarele rânduri.

Avem parlamentari tineri şi foarte bogaţi, dar şi parlamentari care n-au case, terenuri sau maşini în ţară, însă au ceasuri de mii de euro, case de vacanţă în străinătate. Unii şi-au sporit averile, alţii dimpotrivă.

25.000 de euro a adunat deputatul Cozma la botezul fetiţei

Vă prezentăm averile parlamentarilor sătmăreni în ordinea alfabetică. Am început cu deputaţii. Primul în „catalog” este deputatul PNL Adrian Cozma.

Potrivit propriei declaraţii de avere, deputatul Adrian Cozma – preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare deţine două terenuri agricole. Unul în localitatea Păuleşti, în suprafaţă de 1.000 metri pătraţi, cumpărat în 2015, iar cel de-al doilea este situat în oraşul Ardud, are o suprafaţă de 7.364 metri pătraţi şi a fost cumpărat în 2013.

La fel ca în declaraţia de avere de anul trecut, are un apartament situat în Satu Mare, în supafaţă de 100 m pătraţi, cumpărat în 2013.

De asemenea, deţine o casă de locuit în Păuleşti, în suprafaţă de 172 metri pătraţi, cumpărată în 2015, iar casa de locuit din Ardud, în suprafaţă de 252 metri pătraţi, cumpărată în 2015 o deţine împreună cu soţia. Casa de vacanţă din Ardud, în suprafaţă de 200 mp a cumpărat-o în 2015.

Are 8 autovehicule după cum urmează: o autoutilitară Mitsubishi (an fabricaţie 2002), remorcă De Rema (an fabricaţie 1991), autoturism Suzuki (an fabricaţie 2001), Dacia (an fabricaţie 1979), autoturism Nisan (an fabricaţie 2005), autoturism Volvo (an fabricaţie 2014), motociclu E Ton (an fabricaţie 2006). Mai puţine autovehicule decât anul trecut.

Dacă în iunie 2022 avea în bănci suma de 155.053 lei, acum, deputatul Cozma are 247.067 lei.

Potrivit celor mai recente declaraţii de avere, are un cont la Banca Transilvania în valoare de 8.419 lei deschis în 2019, altul de 50.000 de lei din 2021, cont la Garanti Bank de 500 de lei din 2014, cont la Orange Money IFN SA de 30.000 de lei din 2022, la Banca Transilvania are şi un depozit bancar de 50.000 lei din 2022, tot în 2022 a deschis un cont curent în valoare de 101.348 lei, iar din 2015 mai are un cont în valoare de 6.800 lei.

La capitolul datorii, deputatul Cozma declară că are două credite, unul în valoare de 191.250 lei scadent în 2035, iar celălalt de 100.000 lei scadent în 2025. La fel ca în declaraţia din 2021.

La botezul fetiţei, deputatul Cozma a adunat 25.000 de euro. Din indemnizaţia de deputat a obţinut venituri anuale în valoare de 152.688 lei, iar soţia deputatului, medic legist la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare a încasat venituri anuale de 218.442 lei.

Aşadar, am putea spune că ea a adus mai mulţi bani în casă. Cu atât mai mult cu cât a încasat şi un stimulent de inserţie de 2.600 lei. Deputatul Cozma a primit subvenţii agricole de la APIA în valoare de 23.013 lei, iar alocaţiile copiilor au fost de 2.568 lei, respectiv 2.989 lei. Ultima declaraţie de avere a fost completată în 11 iunie 2022.

Deputatul PSD, Radu Cristescu ţine banii la “ciorap”?

Social democratul Radu Cristescu a rămas la fel de „sărac”. El are o casă de vacanţă în SUA şi un ceas în valoare de 9.000 de euro. N-are terenuri, n-are locuinţă în ţară, n-are conturi şi nici datorii.

Deputatul PSD Radu Cristescu declară că n-are terenuri, n-are locuinţă în România, în schimb are o casă de vacanţă de 60 metri pătraţi în Statele Unite ale Americii cumpărată în 2018.

Deptatul PSD nu are nici maşini, dar are un ceas în valoare de 9.000 de euro cumpărat în 2021-2022. Potrivit propriei declaraţii de avere, el n-are nici conturi la bănci, n-are datorii, de unde deducem că încasează indemnizaţia de parlamentar cash.

În ultimele 12 luni, de la Camera Deputaţilor a încasat venituri în valoare de 134.409 lei. Declaraţia a fost completată în 14 iunie 2022. În concluzie deputatul social democrat este la fel de ”sărac” ca în 2021.

Deputatului UDMR Magyar Lorand îi plac ceasurile

Următorul deputat sătmărean, în ordinea alfabetică este deputatul UDMR Magyar Lorand. Acesta deţine două terenuri; unul agricol în suprafaţă de 4.800 metri pătraţi în Urziceni şi unul intravilan de 659 metri pătraţi în municipiul Satu Mare. Cele două terenuri au fost cumpărare în 2019, respectiv 2021.

De asemenea, are o casă de locuit în municipiul Satu Mare, în suprafaţă de 207 metri pătraţi, cumpărată în 2021. Deputatul UDMR deţine un autoturism Audi A4 (an fabricaţie 2002).

Se pare că şi el este un iubitor al ceasurilor. Are patru ceasuri; Longines – dobândit în 2017-2022, în valoare de 1.600 euro, Vicorinox, dobândit în 2019-2022, valoarea estimată 1.500 euro, Tag Heuer dobândit în 2021-2022, valoarea estimată – 1.800 euro şi Fenix Garmin, dobândit în 2022 în valoare estimată de 1.000 euro.

Deputatul UDMR Magyar Lorand a acordat, Cooperativei agricole Schontal Innovative, un împrumut în valoare de 112.500 lei şi are acţiuni şi plasamente la Plastic 2 Work SRL în valoare de 760 lei, reprezentând 30,04% cota de participare şi la Service Market Solution SRL în valoare de 200 de lei, reprezentând 100%.

Deputatul Magyar are un credit la OTP Bank România SA în valoare de 616.149 lei şi a împrumutat 130.000 de lei de senatorului UDMR Lorand Turos.

Veniturile realizate din indemnizaţia de parlamentar sunt în valoare de 137.418 lei, iar din arendă a obţinut 230 de lei.

Deputatul UDMR are cam aceleaşi bunuri, cu menţiunea că ceasurile n-au fost trecute în declaraţia precedentă.

Deputatul Nagy Szabolcs are mai multe conturi

Următorul în „catalog” este deputatul UDMR Nagy Szabolcs. Acesta deţine un teren intravilan, în Mărtineşti în suprafaţă de 1.400 m pătraţi, obţinut prin donaţie. Are 50% dintr-o casă în construcţie, dobândită în 2019, în suprafaţă de 240 metri pătraţi. Potrivit propriei declaraţii de avere, are două maşini, un Ford Focus (an fabricaţie 2014) şi un Ford Kuga (an fabricaţie 2020).

Dacă în precedenta declaraţie de avere deputatul Nagy avea depozite şi conturi în valoare totală de 52.000 de lei potrivit ultimei declaraţii de avere acum are două depozite bancare deschise pe numele fiicei, în valoare de 16.470,70 lei şi altul în valoare de 20.235 lei, deschise în 2014, repectiv 2011. Mai are două conturi în valoare de 10.346 lei (din 2021) şi 16.608 lei din 2010. În plus, soţia deputatului are două depozite de 7.200 lei şi 22.092 lei.

De asemenea, deputatul a acordat un împrumut de 55.000 de lei, unei persoane. Deputatul Nagy Szabolcs are un credit de 90.000 de lei şi un împrumut de 20.000 scadente în 2023. În declaraţia precedentă datoriile au fost de 90.000 de lei şi de 40.000 de lei.

Aşadar a restituit 20.000 de lei. Indemnizaţia de parlamentar încasată de deputatul Nagy Szabolcs este în valoare totală de 131.412 lei. Soţia lui a încasat 73.820 lei de la Filarmonica Dinu Lipatti, unde este contabil şef. În plus, ea a mai încasat salarii în valoare de 33.443 lei de la CN Contassist Expert SRL.

Tot de acolo a obţinut dividende de 9.500 lei, iar din expertiza judiciară a obţinut 4.270 lei. Alocaţiile fetelor au fost de 2.539 lei, 2.539 lei.

Preşedintele USR Satu Mare, Radu Panait, cel mai bogat parlamentar?

Deputatul Radu Panait – preşedinte USR Satu Mare are cinci terenuri, toate intravilan. Unul în suprafaţă de 1.652 metri pătraţi cumpărat împreună cu soţia, în 2015, în municipiul Satu Mare, celălalt este situat tot în Satu Mare, are o suprafaţă de 460 metri pătraţi şi a fost cumpărat în 2009, în 2012 a cumpărat 71 metri pătraţi, tot în municipiul Satu Mare şi reprezintă 10%. Tot în 2015 a moştenit două terenuri intravilan în localitatea Potău, unul 1.700 metri pătraţi şi celălalt în suprafaţă de 2.750 metri pătraţi. Are trei case de locuit.

Una în municipiul Satu Mare cumpărată împreună cu soţia, în 2015, în suprafaţă de 230 metri pătraţi, alta a fost obţinută în 2012 în suprafaţă de 442 metri pătraţi prin reconstituirea dreptului de proprietate şi cea de-a treia este situată în Potău, are 120 metri pătraţi şi a fost moştenită în 2015. Deputatul USR are un autoturism BMW (an fabricaţie 2012).

Dacă alţi parlamentari sunt iubitori de ceasuri, preşedintele USR spune că are o colecţie de chitare şi instrumente de lemn, dobândite în 2010-2013, în valoare de 10.000 de euro. Are trei depozite bancare la Banca Transilvania, primul în valoare de 140.534 lei din 2009, altul de 114.226 lei din 2021, al treilea în valoare de 14.543 euro din 2009. Are fonduri de investiţii în valoare de 34.419 lei, din anul 2019.

În total 280.000 lei şi 14.543 euro faţă de 269.222 lei, 33.000 de euro şi peste 19.000 USD în 2021. Are acţiuni şi părţi sociale în valoare de peste 810.000 de lei şi peste 537.000 de USD. Potrivit declaraţiei de avere de anul trecut, preşedintele USR Satu Mare a avut acţiuni şi a acordat împrumuturi în valoare totală de aproape 700.000 lei şi peste 570.000 USD.

Dacă anul trecut a avut o datorie de 6.000 lei din 2018, anul acesta deputatul USR Radu Panait declară că are o datorie de 70.000 de USD, scadentă în 2030. Veniturile obţinute de la Camera Deputaţilor sunt în valoare de 145.895 lei, iar soţia a obţinut venituri de 17.000 lei. Din câştiguri la bursă, a obţinut 83.187 lei.

Senatorul UDMR Lorand Turos şi-a cumpărat casă

Senatorul UDMR Lorand Turos are un teren intravilan în municipiul Satu Mare, în suprafaţă de 595 metri pătraţi cumpărat în 2021 şi în acelaşi an şi-a cumpărat o casă de 198 metri pătraţi.

Deţine un autoturism Toyota, an fabricaţie 2005 şi o motocicletă Yamaha, an fabricaţie 2003. Are 20.000 de lei în cont şi fonduri de investiţii în valoare de 198 lei. Potrivit declaraţiei de avere din 2021, senatorul UDMR a avut în cont şi investiţii în valoare de 92.260 lei şi 3.474 HUF.

De asemenea, a acordat trei împrumuturi, unul în valoare de 55.000 lei, celălalt de 245.000 lei, iar al treilea împrumut în valoare de 130.000 de lei l-a acordat lui Magyar Lorand (probabil deputatului UDMR). În plus are acţiuni în valoare de 4.112 lei.

Împrumuturile acordate şi trecute în declaraţia de avere de anul trecut, dar şi acţiunile deţinute au fost în valoare de peste 800.000 de lei. Anul acesta, la capitolul datorii are două credite în valoare totală de 149.400 lei, contractate în 2022 şi scadente în 2024. Venitul anual încasat de la Senatul României este de 146.016 lei, iar din dividende a încasat 174.410 lei.

Dividendele trecute în declaraţia de avere precedentă au fost în valoare totală de peste 620.000 de lei. Alocaţiile celor doi copii au fost în sumă de câte 2.568 lei.

Senatorul USR Alexandru Zob şi-a cumpărat un autoturism Volvo

Senatorul USR Alexandru Zob deţine 4 terenuri, din care trei intravilan în oraşul Negreşti Oaş, după cum urmează: 849 metri pătraţi, cumpărat în 2009, 1.336 metri pătraţi cumpărat în 2013, altul de 20 metri pătraţi cumpărat în 2003, iar la Oraşu Nou Vii are 0,74 hectare extravilan, cumpărat în 2014. La capitolul clădiri, are o casă de locuit, un apartament şi un spaţiu comercial, toate în Negreşti Oaş.

Casa este de 233 metri pătraţi şi a fost cumpărată în 2009, spaţiul comercial are 1.530 metri pătraţi, cumpărat în 2013, iar apartamentul în suprafaţă de 66,62 metri pătraţi a fost cumpărat în 2013 de Zob Anamaria Codruţa.

Senatorul USR deţine un autoturism Volvo, an fabricaţie 2020 şi o Yamaha an fabricaţie 2008. Anul trecut senatorul nu deţinea autoturismul Volvo şi a avut în cont 128.335 lei, iar acum are în cele două conturi 82.946 lei, dar şi un credit de 96.000 lei scadent în 2024. Anul trecut creditul nu era trecut în declaraţia de avere.

De la Senat a încasat venituri anuale de 131.412 lei, iar soţia are trei locuri de muncă de unde a încasat în total salarii în valoare de 56.473 lei. Din chirii, senatorul USR a obţinut 144.000 lei.

Valoarea totală a dividendelor încasate a fost de 737.000 de lei. Alocaţia copilului a fost de 2.510 lei. Anul trecut n-a încasat dividende.