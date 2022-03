Cât a cheltuit România pentru gestionarea crizei refugiaţilor

România a cheltuit aproximativ 51 de milioane de lei, de la invazia Rusiei în Ucraina, a anunţat premierul Nicolae Ciucă. În şedinţa de sâmbătă, Guvernul a decis costurile pe care ţara noastră le asigură pentru cetăţenii Ucrainei.

Acestea vor fi de 50 de lei/persoană pentru cei cazaţi în spaţiile asigurate de instituţiile statului şi 100 de lei/persoană pentru cei cazaţi în alte spaţii. „Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazaţi în spaţiile asigurate de instituţiile statului costul să fie de 50 de lei per persoană, iar pentru cei care vor fi cazaţi în alte spaţii decât cele puse la dispoziţie de către autorităţile statului costul să fie de 100 de lei per persoană. În total, suma pe care am evaluat-o la nivelul Guvernului şi care va fi pusă la dispoziţie din fondul de rezervă, în primă fază, este de aproximativ 208 milioane lei, ” a declarat premierul Nicolae Ciucă sâmbătă, după şedinţa de guvern.

Potrivit premierului săptămâna aceasta vor fi înaintate documentele la Bruxelles, pentru decontare. „Am reuşit să discutăm cu toate instituţiile implicate şi, în felul acesta, suma totală este de aproximativ 51 de milioane de lei. Am discutat cu toate ministerele de linie astfel încât, săptămâna viitoare, să putem să înaintăm documentele la Bruxelles, pentru începerea decontărilor.” a mai spus Ciucă.

Premierul a mai spus că hub-ul umanitar va fi organizat la Suceava.