Carmen Dan vrea să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare

În noul program politic PSD îşi propune revenirea la un discurs proeuropean

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminică seară, că ia în calcul să-l viziteze pe Liviu Dragnea în închisoare, menţionând că ea nu se dezice de trecut, ca alţi colegi de partid, şi precizând că Liviu Dragnea are meritul extraordinar de a fi ţinut partidul unit.

„Nu am vorbit cu domnul preşedinte, e şi o perioadă specială, cea de carantină, nu s-a întâmplat să existe această solicitare. (…) În ultima vreme, am văzut destui, din păcate, chiar din partid, care se dezic de ce a fost înainte. Liviu Dragnea are un merit extraordinar, Liviu Dragnea a ţinut acest partid unit. Prefer să nu dau exemple pentru că nu sunt un om conflictual. Lucrurile trebuie să se aşeze, sunt convinsă că se vor aşeza. Am încredere foarte mare în această perioadă în puterea de a strânge şi a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Dăncilă”, a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Ministrul a precizat că nu se aştepta la decizia de condamnare în ceea ce-l priveşte pe fostul lider PSD. „Eu nu am crezut niciun moment că soluţia va fi cea care a fost. Odată ce s-a întâmplat, cred că toată lumea, cei din PSD, au perceput asta ca pe un şoc”, a completat Carmen Dan.

Ministra de Interne afirmă că este posibil ca în PSD să fie persoane care îşi doresc ca ea să nu mai ocupe acest portofoliu. „Eu am primit acest mandat de la partidul care s-a gândit că aş putea face faţă la o asemenea responsabilitate şi am spus că tot partidul este cel care îmi poate cere să părăsesc acest portofoliu (…) Dar până acum niciun coleg de-al meu nu s-a exprimat în sensul unei opţiuni ca eu să plec de la Ministerul de Interne”, adaugă Dan.

Câteva zeci de persoane s-au strâns, duminică, la Palatul Cotroceni cerând demisia lui Klaus Iohannis, dar şi eliberarea din închisoare a fostului lider al PSD Liviu Dragnea, pe care-l consideră deţinut politic.

Schimbare a direcţiei politice

Victor Negrescu, desemnat de PSD să lucreze la proiectul pentru programul politic, propune mai multe idei pe care formaţiunea să şi le asume la Congresul din 29 iunie, cum ar fi noi măsuri pentru creşterea investiţiilor, revenirea la discursul pro-european, aderarea la euro şi intrarea în Schengen.

Astfel, la Congresul extraordinar din 29 iunie există intenţia de a fi adoptat un nou proiect politic care ar putea include următoarele idei: revenirea la discursul pro-european, dat fiind faptul că PSD a generat consensul de la Snagov care a dus România spre NATO şi UE; asumarea trecutului de 126 de ani al social-democraţiei româneşti; explicarea măsurilor economice (inclusiv creşterile de salarii şi de pensii) şi anunţarea de noi măsuri precum creşterea investiţiilor, sprijinul pentru antreprenori, stimularea cercetării; anunşarea dorinţei de a avea un nou pact social pentru a stabili împreună cu partenerii sociali noile direcţii; lansarea ideii unui acord politic pentru aderarea la euro şi Schengen; mesaje pentru angajaţii din mediu privat, o politică mai proactivă pentru protecţia mediului, susţinerea antreprenoriatului, reconcilierea cu românii care trăiesc în afara ţării, propuneri pentru creşterea participării tinerilor la viaţa publică.

“PSD trebuie să vină în faţa cetăţenilor cu un nou proiect politic bazat pe un discurs pro-european, revenirea la valorile social-democrate europene, un mesaj coerent de stânga bazat pe combaterea inegalităţilor, susţinerea unei dezvoltări sustenabile, adaptarea la noile evoluţii tehnologice şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a calităţii serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii. Practic nimeni nu mai trebuie să se simtă lăsat în urmă. Trebuie să arătăm că PSD reprezintă acea forţă politică constructivă şi democratică care prin specialiştii săi poate asigura dezvoltarea şi modernizarea României!”, a explicat Victor Negrescu.