Carmen Dan îi dă replica lui Dăncilă

Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine în continuare că decizia privind schimbarea sa din funcţie nu are legătură cu activitatea din fruntea ministerului.

Dan afirmă că premierul nu i-a solicitat demisia, dar i-a spus că ”din cele opt ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie să plece”. Ea o contrazice astfel pe Viorica Dăncilă, care a scris pe Facebook că i-a cerut demisia.

“Nu comentez în niciun fel precizările pe care le-a făcut premierul Dăncilă, pot spune doar că am întrebat dacă acea evaluare priveşte cumva neperformanţă sau vreun criteriu care ţine de neîndeplinirea vreunui obiectiv de performanţă şi am fost asigurată că nu. Atât de dezinformată am fost încât (…) propunerea pentru acest minister este colegul meu, senatorul Moga, căruia îi urez succes în mandatul pe care îl are de îndeplinit” a afirmat Carmen Dan.