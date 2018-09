Carl Filtsch, copilul-minune din Ardeal admirat de Chopin şi Liszt

În programul Filarmonicii sătmărene a apărut în această săptămână un recital de pian care ni l-a adus în atenţie pe copilul-minune care putea deveni cel mai mare compozitor născut în România, dacă destinul său ar fi fost mai fericit.

Carl Filtsch, născut la Sebeş în anul 1830, a fost una din cele mai importante personalităţi muzicale ale secolului al XIX-lea. Frédéric Chopin, care i-a fost mentor o vreme, spunea despre el: ”Dumnezeule, ce copil! Până acum, nimeni nu m-a înţeles aşa ca el…”. Din păcate, a murit la doar 15 ani, în 1845, la Veneţia, răpus de o boală incurabilă.

Carl Filtsch este una dintre cele mai interesante şi, în acelaşi timp, tragice apariţii din istoria muzicii saşilor transilvăneni şi o personalitate notabilă a muzicii romantice a veacului al XIX-lea. A avut un destin încununat de succes. Încă de la o vârstă fragedă, talentul său a impresionat nume consacrate ale muzicii, precum Chopin şi Liszt. Muzica sa a răsunat în sălile de bal ale împăratului Ferdinand I al Austriei sau ale tinerei regine Victoria.

Glorie la Viena, moarte la Veneţia

Micuţul Carl a început cursurile de pian la vârsta de trei ani, primul îndrumător fiind chiar tatăl său, Joseph Filtsch, pastor (preot) evanghelic în Sebeşul Săsesc. Pentru fructificarea talentului său muzical, a fost dus în 1837 la Viena, unde a fost prezentat Curţii Imperiale. Astfel a ajuns să fie coleg de educaţie muzicală şi tovarăş de joacă al viitorului împărat Franz Joseph.

A debutat în public în februarie 1841 la „Wiener Musikverein”. Succesul său răsunător a fost continuat într-un turneu din Budapesta până la Sibiu. În decembrie 1842 a ajuns să fie elevul preferat al lui Frédéric Chopin la Paris. Pentru o vreme Franz Liszt l-a suplinit pe Chopin, fiindu-i de asemenea maestru lui Carl Filtsch. De la el a rămas o altă frază celebră: ”Dacă micuţul acesta va începe să cânte în turnee, va trebui să-mi închid prăvălia”. Toate revistele muzicale din Viena, Paris şi Londra au publicat numeroase recenzii.

Din păcate, în scurt timp a fost obligat să anuleze turneele planificate în toată Europa. Filtsch s-a îmbolnăvit de tuberculoză sau fibroză cistică (diagnosticul nu e sigur) şi medicii i-au prescris băi de mare în Veneţia. După o scurtă îmbunătăţire a stării sănătăţii sale şi o ultimă şedere pe timpul verii în Transilvania şi la Viena, el s-a întors la Veneţia. Acolo a fost răpus de acea boală incurabilă, în plină tinereţe, la vârsta de numai 15 ani. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găseşte la cimitirul San Michele din Veneţia.

Compoziţii şi festivaluri

Din cele treisprezece compoziţii cunoscute din a doua jumătate a secolului al XIX-lea,s-au putut găsi până nu demult în Europa doar opt. Abia la sfârşitul anului 2005, printr-o întâmplare excepţională, prin intermediul muzicologului şi pianistului american Ferdinand Gajewsky de la Universitatea Harvard s-a putut descoperi ceea ce se consideră astăzi întreaga operă a lui Carl Filtsch. Aceasta a fost obţinută de la un strănepot al lui Joseph, fratele lui Carl, sir Francis Loring Gwyne Ewans din Londra. Astfel, întreaga moştenire, cuprinzând 25 de lucrări, a fost făcută publică. În ciuda influenţelor uşor de recunoscut ale profesorilor săi, în lucrările sale se oglindesc o maturitate timpurie şi un talent remarcabil.

Compoziţiile sale cunoscute sunt Andante Opus 1 Nr 1 în re bemol major, 1838-1839; Nocturne Op. 1 şi 2, 1839; Şase preludii mici, 1839-1840; Romanţă în mi minor, 1840; Mazurca în mi bemol minor; Barcarola; Impromptu in sol bemol major, 1843; Impromptu in si bemol minor; Oevre2 (cuprinde introducerea şi variaţiuni pentru pian pe un motiv favorit din opera Il Pirata de Bellini); Concertul pentru pian şi orchestră în si minor, 1843; Uvertura în re major pentru orchestră mare, 1840/1841; Studiul în fa major, Op. 8: Studiul în la major, Op. 10, 1842-1843; Adagio în do minor (Adieu), 1844

Anual, la Sebeş şi la Sibiu au loc două festivaluri de interpretare pianistică şi compoziţie, care îi poartă numele. A existat şi un proiect de film biografic.

Vineri, 17 august 2018, după 173 de ani de la trecerea în lumea celor drepţi, Carl Filtsch a revenit oarecum acasă. Graţie eforturilor depuse de familia Mauksch, în cadrul Zilelor Municipiului Sebeş, ediţia 2018, a fost dezvelit un bust reprezentându-l pe micul pianist şi compozitor. La Satu Mare muzica sa a fost cântată de pianista japoneză Chiyo Hagiwara.