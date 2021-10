Cariera lui Richard Madden după serialul “Urzeala Tronurilor”

Richard Madden ar fi putut fi „mulţumit” că a părăsit serialul de succes HBO Game of Thrones când a făcut-o, dar asta nu înseamnă că nu îi duce dorul. Sigur, s-ar putea să fi fost ca şi cum ai alerga la un maraton, dar a legat câteva prietenii de durată şi, lucrând la un serial atât de celebru, a câştigat experienţă. Dar, cel mai important, i-au fost deschise o mulţime de uşi.

De când a părăsit Game of Thrones, Madden a jucat în câteva filme şi seriale TV destul de impresionante, dar a câştigat şi câteva premii. A câştigat un premiu Emmy în anul 2019, dar şi un Glob de Aur pentru rolul său în Bodyguard. A intrat în Universul Cinematic Marvel împreună cu Eternals şi chiar a fost considerat pentru rolul lui James Bond.

Richard Madden a părăsit „Game of Thrones” la momentul potrivit

Vorbind cu Amy Adams pentru Variety’s Actors on Actors, Madden a spus că este „recunoscător” că a părăsit Game of Thrones la sfârşitul sezonului trei. Personajul său, Rob Stark, a murit sfâşietor în timpul brutalei “Nunţi Roşii”, dar Madden nu s-a putut vedea continuând rolul pentru prea mult timp.

“Am murit la sfârşitul sezonului 3. A fost un lucru atât de greu de terminat, deoarece de la primul episod până la moartea mea au fost cinci ani”, a spus Madden. „Dar cinci ani a fost o perioadă minunată pentru a face parte din acest serial. M-a ajutat atât de mult în cariera şi experienţa mea. Am învăţat multe din filmarea a 30 de ore de televiziune. Chiar începi să înveţi meseria făcând asta. Şi atunci am fost recunoscător că am părăsit rolul. Dă-le băieţilor aceştia din serial câteva medalii, pentru că este un maraton.”

Madden i-a spus lui GQ că urăşte să spună “la revedere”. Când termină un rol, le spune „Ne vedem mâine” tuturor oamenilor cu care a lucrat şi s-a împrietenit, chiar dacă ştie că nu va fi acolo a doua zi. Deci, este mai mult decât probabil ceea ce a făcut după ce şi-a filmat scena morţii. Apoi, a plâns tot drumul spre casă.

După ce a plecat, Madden l-a jucat pe Prince Charming în Cenuşăreasa, alături de Lily James. GQ scrie că „se apropia îngrijorător de a fi pur şi simplu cunoscut sub numele de„ acel tip din Game Of Thrones ”sau, eventual, „ acel tip din Game Of Thrones care a fost ucis ”sau poate chiar – şi cel mai îngrijorător dintre toate pentru el – tip care joacă mulţi prinţi. ‘”Aşa că a ieşit şi şi-a luat un rol premiat pentru a spăla orice gând pe care ar putea să le transmită.

După „Game of Thrones”, următorul cel mai bun rol al lui Richard Madden a fost în „Bodyguard”

În 2018, Madden a jucat rolul lui David, un veteran devenit gardă de corp pentru secretarul de interne, în Bodyguard. GQ scrie că seria „ s-a simţit ocazional ca o serie de pagini cu evenimente din ziare care s-au întâmplat toate cu un singur tip”.

Ei continuă să spună că al doilea episod i-a făcut pe oameni să creadă că Madden ar fi frumos ca 007. Scenele din episod l-au văzut pe David într-un costum clar şi „au orbit o maşină din focuri de armă, au luat o armă semiautomatică şi au plecat la vânătoare pentru atacator pe un acoperiş din apropiere ”.

Madden spune că nu-i vine să creadă succesul serialului, iar cele şase episoade de o oră au durat doar cinci luni pentru a filma, o comparaţie cu Game of Thrones. Cu toate acestea, nu a fost o filmare mai puţin viguroasă. Filmarea Bodyguard a avut nevoie de la fel de multă precizie.

„Eram atât de focusaţi, încât nu mai ştii ce se întâmplă”, a explicat el. „Oamenii vor spune:„ Ştiaţi că va fi un succes? ”Voi spuneţi:„ Încercam doar să supravieţuiesc. Încerc doar să ajung la sfârşitul săptămânii.”

După cum s-a menţionat, Madden a câştigat un premiu Globul de Aur pentru eforturile sale. După acel succes, el a spus: „Eu doar călăresc valul” şi a câştigat rapid roluri în Rocketman şi în filmul despre cel de-al doilea război mondial, intitulat 1917.

Richard joacă în „Eternals”

În timp ce a aşteptat să înceapă filmările pentru universul cinematografic Marvel în timpul carantinei, Madden a înregistrat opt ​​ore dintr-un podcast ştiinţifico-fantastic numit From Now. El joacă rolul singurului supravieţuitor al unei misiuni spaţiale pierdute şi acum este dezvoltat într-o serie Amazon. De asemenea, şi-a făcut propriul parfum.

Totuşi, chiar acum, rolul lui Madden în Eternals este unul dintre cele mai discutate lucruri. Madden va apărea ca Ikaris, un Eternal vechi de milenii care are toate superputerile sub soare. Filmul este regizat de Chloé Zhao, regizorul câştigător al Premiului Academiei Nomadland, şi îl are în rolurile principale pe Angelina Jolie şi fratele de pe ecran al lui Game of Thrones, Kit Harington.

Madden a declarat pentru GQ într-un alt interviu că filmul lui Zhao este „deasupra unui alt film cu super-eroi. Este vorba despre „OK, deci cum interacţionează cu lumea acum, când au făcut totul?” Cum sunt aceşti oameni? Şi ce preţuiesc şi care le pasă? Ce nu îi afectează? ” Adică probabil va exista o bătălie de moravuri pentru extratereştrii care au văzut şi au făcut tot ceea ce vă puteţi gândi.

Cine este actorul Richard Madden?

Născut şi crescut în Elderslie, lângă Glasgow, Madden a primit primul său rol la vârsta de 11 ani şi a debutat pe scenă în 2000. Ulterior a început să cânte pe scenă în timp ce era student la Royal Conservatoire of Scotland. În 2007, a făcut un turneu cu compania Globe a lui Shakespeare ca Romeo în Romeo şi Julieta, rol pe care l-a reluat în West End în 2016. Cu portretizarea lui Robb Stark în seria de dramă fantastică Game of Thrones din 2011 până în 2013 a devenit cunoscut în întreaga lume.

Mama lui este profesor de şcoală primară, iar tatăl său a lucrat ca pompier. La vârsta de 11 ani, Madden s-a alăturat PACE Youth Theatre pentru a-şi depăşi timiditatea. La aceeaşi vârstă, a fost distribuit în primul său rol de tânăr Andy într-o adaptare cinematografică a lui Iain Banks ‘Complicity, care a fost lansat în 2000. Apoi, el a jucat rolul principal al lui Sebastian în serialul de televiziune pentru copii Barmy Aunt Boomerang, care a fost difuzat din 1999 până în 2000.

Pe lângă faptul că era timid, Madden s-a luptat cu nesiguranţele corpului în copilărie. Mai târziu, el a declarat că a experimentat şi hărţuirea, în special în liceu, pe care a atribuit-o rolului său în Complicity.

În 2019, Madden a fost prezentat în Time 100, o listă anuală a celor mai influente 100 de persoane din lume, alcătuită de revista Time. De asemenea, a primit premiul GQ Men of the Year pentru Hugo Boss Most Stylish Man în acelaşi an.

Într-un interviu acordat britanicului Vogue, Madden şi-a exprimat mândria că vine dintr-o clasă muncitoare şi a spus că gândirea sa socială este provocată de inegalitatea în educaţie şi de lipsa de oportunităţi creative pentru copiii clasei muncitoare din şcoli. Din mai 2019, îşi împarte timpul între reşedinţa sa din Londra şi Los Angeles. În iulie 2019, Madden a primit un doctorat onorific de la alma mater, Conservatorul Regal din Scoţia.