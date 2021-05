Carei sau Tăşnad? Marea întrebare înaintea finalei de vineri

Fotbalul judeţean sătmărean ne rezervă azi marea finală! Pe stadionul Olimpia “Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare se întâlnesc CSM Victoria Carei şi Unirea Tăşnad, două echipe care îşi doresc să joace în eşalonul al treilea din sezonul următor.

Ambele echipe au făcut parte din Seria B a Ligii a 4-a Elite.

Parcurs

CSM Victoria Carei a câştigat seria după ce a obţinut patru victorii şi o înfrângere în ultima etapă, cu Turul Micula. Unirea Tăşnad a încheiat pe locul 3 cu două victorii, două remize şi o înfrângere. A profitat de faptul că locul 2, Viitorul Vetiş, nu deţine Certificat de Identitate Sportivă (CIS) şi astfel s-a calificat în faza semifinală. În meciul direct, CSM Victoria Carei s-a impus cu scorul 2-1, golurile fiind marcate de Engelbert Orosz (min. 23), Ervin Kinczel (min. 24), respectiv Cătălin Mărneanu (min. 75) pentru Unirea Tăşnad.

În semifinale, CSM Victoria Carei a dispus de Olimpia Suporterilor la loviturile de departajare. A condus cu 2-0, iar pe final s-a văzut a fi egalată. Dar careienii au fost mai inspiraţi la loviturile de departajare, scor 6-5. Meciul trecut, Unirea Tăşnad a eliminat-o din competiţie pe Recolta Dorolţ. După 3-3 la capătul celor 90 de minute, tăşnădenii au obţinut biletul pentru ultimul act la loviturile de departajare, scor 15-14.

Marius Botan: Într-o finală nu există o favorită clară

“Mă aştept la un meci extrem de dificil şi din cauza faptului că jucătorii sunt cam obosiţi în această perioadă. La nivel de amatori a fost foarte greu să duci acest minicampionat cu meciuri din trei în trei zile. Apar accidentările, apare oboseala. Avem accidendaţi, dar sperăm să-şi revină până la ora meciului. Echipa din Tăşnad o cunosc destul de bine. Într-o finală nu există o favorită clară. Ambele echipe pornesc cu şanse egale, iar cei care-şi vor dori mai mult victoria vor câştiga. Noi am insistat să se joace meciul la Carei şi aveam o oarecare înţelegere verbală încă din serie că dacă cele două echipe se vor califica în finală să se joace la Carei. Dar între timp cei de la Tăşnad s-au răzgândit. În primă fază ne dorim să fim campionii judeţului, iar apoi, depinde de baraj, vrem cu siguranţă în Liga a 3-a”, ne transmite Marius Botan, antrenorul Victorie.

Marius Bălău: Niciun meci nu seamănă cu celălalt

“Până acum, campionatul a fost destul de greu. Am jucat din trei în trei zile şi nu am avut pregătirea necesară. Este greu şi pentru cei din Liga 1 şi Liga 2 să joace din trei în trei zilei. Până acum, pentru noi lucrurile au ieşit foarte bine. Şi asta fără să putem să jucăm pe terenul nostru. Sunt mulţumit şi am mare încredere în băieţi! Dacă vom juca cu aceeaşi dăruire şi determinare, cum am făcut-o în meciul cu Recolta Dorolţ, atunci va fi bine pentru noi. Lotul cuprinde 17-18 jucători, nu avem accidentaţi după meciul din semifinală, doar oboseală. Ne-am mai întâlnit cu ei, am avut chiar şi meciuri amicale. Ne cunoaştem, dar la nivelul acesta niciun meci nu seamănă cu celălalt. Cred că echipa care va greşi mai puţin, mai ales în faza de apărare, va avea câştig de cauză. Ne dorim din nou în Liga a 3-a. De ce nu? Mai ales în actualul format în care este mai uşor cu organizarea. Am mers la Braşov, la Sibiu, mergeam cu o zi înainte, era mult mai greu. Nu am vorbit personal cu noul primar. Dar l-am văzut la meciuri şi este aproape de echipă”, ne-a declarat Marius Bălău, antrenorul Unirii.

Loturile finalistelor

Vă prezentăm loturile celor două echipe:

CSM Victoria Carei: Eric Mitracica – Claudiu Mihale, Bogdan Griszhaber, Daniel Griszhaber, Engelbert Orosz, Daniel Tilinger, Ervin Kiczel, Mihai Ghiarfaş, Balazs Bakai, Istvan Mihai, Raul Zbona, Alex Menesi, Lucian Dascal, Alex Vereş, Bakai Szabolcs, Kristian Holczberger, Raul Kern, Martin Veszpremi, Florin Krajczar, Nagy Zoltan. Antrenor: Marius Botan.

Unirea Tăşnad: Vebel Szilard – Marius Bălău, Cristian Schnellenperger, Cătălin Maris, Ervin Suranyi, Claudiu Silaghi, Levente Locse, Mădălin Bolba, Raul Silaghi, Cătălin Mărneanu, Cătălin Todorca, Paul Maşlinca, Cristian Ardelean, Valentin Maris, Ştefan Stuleanec, Marc Malinătescu, Ovidiu Creţ, Roland Farcău. Antrenor: Marius Bălău.

Meciul este programat să înceapă la ora 18:00 pe stadionul Olimpia “Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare, prin preşedintele Ştefan Szilagyi, ne transmite că meciul va fi arbitrat de Rareş Vidican la centru, respectiv Ciprian Danşa şi Răzvan Ionuţ Soponar la cele două margini.

Observator de joc va fi Zoltan Pataki, iar observator de arbitri Constantin Por.