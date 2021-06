Carei: Personalul centrului de vaccinare protestează pentru neplata salariilor

Personalul centrului de vaccinare din Carei şi-a întrerupt miercuri, 9 iunie activitatea între orele 11.00-13.00 în semn de protest faţă de neplata salariilor de către Ministerul Sănătăţii. Primarul municipiului Carei, Eugen Kovacs, speră într-o deblocarea rapidă a situaţiei, astfel încât funcţionarea centrului de vaccinare să nu fie afectată de neplata salariiilor.

”Fondurile de salarizare a personalului care deserveşte centrul de vaccinare din Carei, respectiv asigurarea cheltuielilor materiale intră în categoria fondurilor cu destinaţie specială de la Ministerul Sănătăţii. Primăria Carei are obligaţia legală ca, până în data de 5 a fiecărei luni, să facă centralizarea acestor cheltuieli şi să transmită situaţia Ministerului Sănătăţii, prin intermediul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare, lucru care s-a şi întâmplat. În contractele individuale, respectiv în contractul Primăriei Carei cu DSP Satu Mare se prevede aceste sume trebuiesc virate până în ultima zi a fiecărei luni. Pentru luna martie, deşi cu întârziere, au fost totuşi viraţi aceşti bani, însă pentru lunile aprilie şi mai deocamdată nu am primit fonduri de la Ministerul Sănătăţii. Am încercat să împrumutăm aceşti bani din bugetul local, însă acest lucru nu este posibil din punct de vedere legale, fiind vorba de fonduri cu destinaţie specială. Situaţia este identică în întreaga ţară, personalul centrelor de vaccinare începând să-şi piardă răbdarea în aşteptarea salariilor restante. Sper că această situaţie neplăcută se va debloca cât mai repede pentru a nu afecta funcţionarea centrului de vaccinare din municipiul Carei”, a declarat primarul Eugen Kovacs.