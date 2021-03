Carei: O firmă de intermedieri locuri de muncă în străinătate nu-şi onorează obligaţiile din contract

Zilele trecute am fost sunaţi la redacţie de către Iliescu Kinga, care s-a dovedit nemulţumită de serviciile oferite de o firmă din Carei, care recrutează forţă de muncă pentru străinătate, în acest caz fiind vorba despre Germania. Reclamanta ne-a spus că: “Cu ceva timp în urmă am apelat la serviciile Firmei Balogh Job – SRL din Carei. Am semnat un contract în baza căruia se angaja să-mi rezolve loc de muncă în Germania.

Am plătit suma de 300 de euro, ceea ce ar fi reprezentat transportul, întocmirea anumitor documente necesare, inclusiv testul Covid-19. Toate lucrurile s-au derulat în bună parte aşa cum am convenit, până a ajunge la destinaţie. Acolo, faţă de un loc de cazare la o anume adresă, mi s-a spus că o să fiu cazată în altă parte. Nu am înţeles exact pentru ce motive. Explicaţiile au fost sumare şi neconvingătoare. Nu mi s-a oferit nici locul de muncă pentru care m-am deplasat.

O situaţie similară s-a petrecut şi cu o rudenie, căreia i s-a sugerat să lucreze în construcţii, chiar dacă nu avea cunoştinţe şi nici înclinaţie pentru asemenea activităţi.

Am solicitat să ne aducă înapoi, lucru care ni s-a refuzat. Eu am plecat cu bani împrumutaţi, dar nu am mai avut posibilitatea de a munci pentru a-mi putea plăti datoria. Am semnalat acest lucru pentru a fi un semnal adresat celor care vor apela la serviciile acestei firme. Voi lua o decizie şi în sensul de a depune reclamaţie împotriva acestei firme. Din câte am aflat, nu sunt prima victimă a unui asemenea demers din partea acestui întreprinzător”.