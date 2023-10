CAREI: Asociaţia Werdnig Hoffman a luat pulsul celor mai noi informaţii pe tema bolilor neuromusculare

O delegaţie a Asociaţiei Werdnig Hoffman din Carei a participat în acest weekend la Conferinţa Internaţională pe tema bolilor neuromusculare, organizată de EAMDA – Alianţa Europeană a Asociaţiilor Bolilor Neuromusculare.

Evenimentul de la Bucureşti a reunit numeroşi experţi medicali, cercetători din diverse domenii care au vorbit despre cele mai recente contribuţii în domeniul bolilor neuromusculare (NMD). Au fost abordate subiecte precum diagnostic, cercetare în curs, studii clinice, modalităţi avansate de tratament şi tehnici de reabilitare, împreună cu aplicarea inteligenţei artificiale în domeniul bolilor neuromusculare.

Tema discuţiilor din a doua zi a conferinţei, după cum a precizat preşedintele asociaţiei careiene, Robert Veres a fost centrată pe capacitatea de advocacy şi importanţa experienţelor pacienţilor. De asemenea, participanţii la conferinţă au aflat despre cele mai captivante şi de succes proiecte întreprinse de organizaţii NMD dedicate atât la nivel european, cât şi internaţional.

”Mă bucur că am putut participa la Conferinţa internaţională pe tema bolilor neuro-musculare organizată de EAMDA în Bucureşti. Am întâlnit oameni frumoşi dedicaţi pentru a îmbunătăţi viaţa pacienţilor cu boli neuro-musculare. Totodată mă bucur că am reuşit să ne reîntâlnim cu mulţi prieteni, să ne facem alţii noi” a spus preşedintele asociaţiei, Robert Veres.

A consemnat Mihaela Ghiţă