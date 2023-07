Preţuri mari: Ce alimentele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an?

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% în mai, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Zahărul şi cartofii se numără printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce uleiul este singurul aliment care s-a ieftinit în acest timp.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 10,3% în luna iunie. În luna iunie comparativ cu mai, rata inflaţiei a fost de 0,4%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,2%.

În luna iunie a acestui an, preţul zahărului a fost cu 55% mai mare comparativ cu luna iunie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 32,46%, în timp ce legumele şi conservele de legume s-au scumpit cu 31,83%, iar untul cu 30,49%. În schimb, preţul uleiului a scăzut, în ritm anual cu 8,17%. Faţă de luna mai a acestui an, cel mai mult s-au scumpit carnea de porc (plus 3,25%) şi cea de vacă (plus 1,51%), conservele şi produsele din peşte (plus 1,49%) şi berea (plus 1,35%). Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 5,38% în iunie faţă de mai 2023, fructele proaspete au avut un preţ mai mic cu 4,58%, iar legumele şi conservele s-au ieftinit cu 3,66%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit energia termică, cu 23,82%, detergenţii – 18,48% şi articolele de igienă şi cosmetice – 16,72%. În ultimul an combustibilii s-au ieftinit cu 10,78%, iar medicamentele cu 4,62%.

Faţă de luna precedentă, în iunie cărţile, ziarele şi revistele au costat mai mult cu 3,22%, detergenţii au consemnat un plus de 1,95%, iar lacurile şi vopselele de 1,53%. Energia electrică a fost mai ieftină cu 1,33%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în sectorul aerian – plus 37,32%, apă, canal, salubritate – 21,46% şi CFR – 21,18%.

În iunie faţă de mai, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte plata cazării în unităţi hoteliere – 1,69%, cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul – 1,39% şi igienă şi cosmetică – 1,3%. În sectorul aerian tarifele s-au redus cu 0,25%.