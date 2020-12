Care este programul lui Gyenes la Dakar?

Sătmăreanul Emanuel Gyenes va lua startul pe 3 ianuarie, pentru a unsprezecea oară, la Raliu Dakar 2021. Gyenes va concura la cea mai dură categorie, Malle Moto Original, acolo unde nu va avea asistenţă tehnică. Este şi categoria pe care a câştigat-o în ianuarie 2020 şi unde speră să revină pe podium. A 43-a ediţie de Dakar este programată în perioada 3-15 ianuarie 2021, în Arabia Saudită. Sătmăreanul a pornit sâmbătă spre locul desfăşurării competiţiei.

“Cu siguranţă, în ianuarie, după ce am câştigat Dakar 2020 la Malle Moto, nu mi-am imaginat că va urma un an atât de diferit. A fost foarte greu să te poţi menţine în formă, când luni întregi nu ne-am putut antrena, iar apoi, din păcate, în iunie a venit accidentarea. Am ieşit la un antrenament pentru hard-enduro, nu era primul pe care l-am făcut anul acesta, însă am avut ghinionul să mă accidentez într-o zonă cu pietre şi să îmi fracturez piciorul drept. A urmat o intervenţie chirurgicală în care mi-a fost montată o tijă şi apoi luni de zile de recuperare. Cred că anul acesta locul în care am fost cel mai des a fost clinica cu barocameră. În luna octombrie, am început să merg fără cârje, iar Red Bull Romaniacs a fost un test să văd dacă pot rezista măcar cinci zile pe motocicletă. Totul a mers bine, practic am trecut testul, aşa că am decis să merg mai departe cu pregătirile pentru Raliul Dakar 2021. Nu sunt recuperat 100%, dar mobilitatea creşte de la o zi la alta şi mă voi strădui să rezist presiunii pe care Benjamin Melot o va pune asupra mea. Concurentul francez a terminat pe locul doi în 2020 şi îşi doreşte foarte mult să câştige. Este un traseu mai greu comparativ cu ediţia precedentă şi îmi doresc să pot termina pe o poziţie cât mai bună”, declară Gyenes.

Programul Dakar 2021:

1 ianuarie şi 2 ianuarie: verificări tehnice şi administrative în Jeddah

2 ianuarie: prolog şi festivitatea de deschidere: Jeddah

3 ianuarie – etapa 1: Jeddah-Bisha (622 km total, din care 277 km proba specială)

4 ianuarie – etapa 2: Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685 km, 457 km)

5 ianuarie – etapa 3: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (630 km, 403 km)

6 ianuarie – etapa 4: Wadi Ad Dawasir-Riyadh (813 km, 337 km)

7 ianuarie – etapa 5: Riyad-Buraydah (625 km, 419 km)

8 ianuarie – etapa 6: Buraydah-Ha’il (655 km, 485 km)

9 ianuarie: Ziua de odihnă în Ha’il

10 ianuarie – etapa 7: Ha’il-Sakaka (737 km, 471 km)

11 ianuarie – etapa 8: Sakaka-Neom (709 km, 375 km)

12 ianuarie – etapa 9: Neom-Neom (579 km, 465 km)

13 ianuarie – etapa 10: Neom-Al-Ula (583 km, 342 km)

14 ianuarie – etapa 11: Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km)

15 ianuarie – etapa 12: Yanbu-Jeddah (452 km, 225 km)/ festivitatea de premiere