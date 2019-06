Care credeţi că este varianta ideală pentru Liga a 4-a de fotbal din Satu Mare?

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare s-a întrunit marţi într-o şedinţă în care s-au luat mai multe hotărâri.



Este o şedinţă obişnuită care se face după terminarea unui sezon competiţional. S-a stabilit şi Adunarea Generală 2019, eveniment în care oamenii de fotbal din judeţ se întâlnesc şi stabilesc viitorul fotbalului de pe la noi. Aşadar am aflat că Adunarea Generală a fost fixată pentru ziua de 27 iulie 2019, de la ora 9:30. Atunci vom afla şi dacă vom avea cluburi noi. Cât priveşte sistemul competiţional, nu credem că se vor face mari schimbări. În sensul că Liga a 4-a va rămâne cu trei serii, iar Liga a 5-a cu două. Dar s-ar putea stabili sistemul din sezonul 2020-2021, când am putea avea din nou Liga a 4-a Elite. Rămâne să vedem.

În rândurile următoare vă prezentăm hotărârile luate marţi, ordinea de zi a Adunării Generale şi alte informaţii.

• Adunarea Generală va avea loc sâmbătă, 27 iulie 2019, ora 9:30, Hotel Astoria – sala de şedinţe, având următoarea ordine de zi:

– Alegerea a trei membri pentru întocmirea procesului verbal al Adunării Generale.

– Raportul comisiei de cenzori (venituri şi cheltuieli pe 2018)

– Raportul de activitate al campionatului (Liga a 4-a – seriile A (Tur-Talna), B (Someş), C (Crasna), Liga 5-a A şi B, campionatele de copii şi juniori).

– Afilieri şi dezafilieri.

– Stabilirea calendarului competiţional 2019/2020 şi condiţiile de participare.

– Alegerea reprezentanţilor din Liga a 5-a şi juniori în Comitetul Executiv AJF Satu Mare. (după demisiile: Nastai Dacian – reprezentant juniori şi Simon Elek – reprezentant Liga a 5-a)

– Diverse.

• Înscrierile pentru campionatele (Liga a IV-a, Liga a V-a) din ediţia 2019-2020 se pot face până la data de 22 iulie 2019, ora 12:00, la sediul AJF sau la adresa de e-mail a AJF: ajf.satumare@frf.ro.

Înainte de Adunarea Generală din luna iulie vă invităm să votaţi care credeţi că ar fi cel mai bun sistem din eşalonul al patrulea din judeţul nostru. Aşadar: