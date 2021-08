Care a fost primul eveniment sportiv televizat în direct

Televiziunea face parte astăzi din viaţa noastră, transmisiunile în direct ale evenimentelor sportive la TV având un cost accesibil pentru majoritatea persoanelor. Cu televizoare tot mai performante din sfera 4K, UHD, ecran curbat şi alte caracteristici de ultimă generaţie, imaginea perfectă este la îndemână, indiferent de tipul de divertisment pe care îl preferăm. Astfel, totul pare firesc în zilele noastre, dar haideţi să vedem care a fost primul eveniment sportive transmis în direct la TV şi când a fost posibil acest lucru.

Mai întâi la radio, apoi la TV

Primele transmisiuni de evenimente sportive live s-au consemnat, evident, la radio, însă nu cu mult timp înainte de cele TV. Astfel, în 1921, postul de radio KDKA din Pittsburgh a transmis meciul de box dintre Johnny Dundee şi Johnny Ray), apoi o partidă de baseball (the Pirates vs. the Phillies) şi fotbal american (the University of Pittsburgh vs. West Virginia).

Germania a întrecut SUA în cursa pentru televizarea de evenimente sportive

Putem vorbi în anii `30 şi de o cursă a televizării de evenimente sportive. Era atunci ceva cu totul inedit, mult aşteptat de public. Primul eveniment sportiv televizat la nivel mondial a fost Olimpiada din 1936.

Mai exact, Jocurile Olimpice de vară organizate la Berlin, în Germania, în perioada 1 august – 16 august 1936. Au fost 72 de ore de transmisiuni la televiziunea publică locală. Statele Unite ale Americii a intrat în această cursă a televizărilor de evenimente sportive abia mai târziu, în 1939, când NBC a transmis un meci de baseball dintre Columbia şi Princeton.

Audienţe impresionante la transmisiunile de evenimente sportive

În prezent, transmisiunile sportive sunt la ordinea zilei, live, în orice moment. A intervenit desigur şi internetul – poţi vedea online o mulţime de evenimente, la orice oră din zi sau din noapte. Audienţele ajung la niveluri record, pentru că cea mai mare parte a populaţiei de pe glob are acces la TV sau/şi internet.

Doar în acest an, transmisiunea Super Bowl (finala Ligii Naţionale de Fotbal american), a fost urmărită, în medie, de 96,4 milioane de persoane la CBS. În plus, s-au consemnat aproximativ 5,7 milioane de telespectatori pe minut pe platformele de streaming (un record în această privinţă). Partida dintre Tampa Bay Buccaneers şi Kansas City Chiefs s-a încheiat cu scorul 31 – 9.

În ţara noastră, cele mai urmărite evenimente sportive sunt Liga 1, Liga 2, Champions League, Europa League, Conference League, dar şi meciurile din marile campionate europene, live la TV sau prin video streaming online. Desigur, sunt urmărite şi alte evenimente live din sporturi precum tenis, baschet, atletism, box, handbal, curse F1 sau Moto şi multe altele.

Transmisiunile live au revoluţionat şi industria de casino online

Tehnologia ne permite astăzi să avem transmisiuni live de cea mai bună calitate, iar de acest lucru beneficiază şi alte domenii. Astfel, tot graţie live streamingului, majoritatea cazinourilor online au secţiuni din ce în ce mai complexe de live casino, în care poţi accesa jocuri de ruletă, blackjack sau baccarat în direct.

Atmosfera din marile cazinouri este redată excelent de provideri de jocuri cu dealer live precum Evolution Gaming, Playtech sau Pragmatic Play, mizele sunt destul de permisive şi, mai mult decât atât, accesul se poate face şi de pe dispozitive mobile (smartphone, tabletă).

S-au îmbunătăţit nu doar performanţele camerelor video şi cele ale echipamentelor necesare în astfel de transmisii, dar şi tehnologia care permite accesul instant, prin internet de mare viteză. Iar cu 5G, lucrurile vor merge cu siguranţă şi mai departe, adică nivelul de calitate al transmisiunilor de evenimente sportive va creşte şi mai puternic în anii următori.