Cardoş şi Chermeş au pierdut la limită meciurile de la Hunedoara

Doi luptători de kickbox de la Friends Gym Satu Mare au participat vineri la Colosseum Tournament, gală organizată în faţa Castelului Corvinilor din Hunedoara. Din păcate, ambii sportivi au pierdut la puncte la categoria 77 de kilograme, la diferenţe foarte mici.

În main eventul serii, Anghel Cardoş a oferit un meci spectaculos cu Flavius Boiciuc din Deva. Dar după trei runde s-a ajuns în extra round, unde arbitrii l-au dat câştigător pe Boiciuc.

Luca Chermeş a pierdut şi el la puncte meciul cu Andrei Verde.

“A fost o gală extrem de faină la castel. Luca a pierdut meciul la puncte în faţa clujeanului. S-a pierdut în repriza a treia unde adversarul a punctat puţin mai mult. Dar a fost un meci frumos şi tehnic. Legat de meciul meu, lumea spune că am fost mai clar în lovituri în runda suplimentară. Am vorbit cu arbitrii şi au zis că am pierdut la o diferenţă de o lovitură. A fost un meci ciudat pentru că adversarul meu nu stătea la bătaie, intra de multe ori în clinci“, ne-a declarat Anghel Cardoş.