Caravana AUR ajunge luni în judeţul Satu Mare

In cursul zilei de luni, 17.01.2022, Caravana AUR sub conducerea copresedintelui Aliantei pentru Unirea Romanilor George Simion va poposi si in Judetul Satu Mare.

Caravana se va opri in centrul acestor localitati in urmatoarele intervale orare:

Tasnad 9-10

(str.Zorilor langa Primarie)

Carei 10.30-11.30

(monumentul Ostasului Roman)

Ardud 12.30-13.30

Satu Mare 14.00-15.00

(parcarea Catedralei Romano Catolice)

Livada 15.30-16.30

Negresti Oas 17.00-18.00

Satmarenii care doresc sa se intalneasca cu deputatul George Simion si sa semneze pentru Campania de demitere a presedintelui Johannis sunt asteptati in locatiile mai sus prezentate.

Sursa: comunicat AUR