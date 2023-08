CARAŞ SEVERIN: O femeie de 30 de ani şi-a omorât copilul de un an

Femeia cu probleme psihice l-a strâns de gât. Copilul era crescut în Lugoj, de mătuşa ei. Medicii din Reşiţa şi Lugoj au intervenit prea târziu.

Tragicul eveniment a avut loc în localitatea Scăiuş din judeţul Caraş-Severin. Poliţiştii au fost sesizaţi mai târziu, printr-un apel prin SNUAU 112, în jurul orei 22:55, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de aproximativ un an, a murit după ce a bătut şi strâns de gât de propria lui mamă, în vârstă de 30 de ani.



Imediat după sesizare au ajuns la faţa locului mai multe echipaje cu medici din Reşiţa şi Lugoj.

Femeia are probleme psihice, fiind diagnosticată cu depresie şi aflându-se sub tratament. Ea a negat fapta, afirmând că minorul s-ar fi înecat în cadă.



„În data de 5 august a.c., la ora 22.55, poliţiştii au fost sesizaţi printr-un apel prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în localitatea Scăiuş ar fi decedat un minor în vârstă de aproximativ un an.

Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, în prezent fiind desfăşurate cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul”, transmit reprezentanţii IPJ Caraş-Severin.



Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi fac acum cercetări pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul. Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a început urmărirea penală faţă de femeie pentru violenţă în familie. Ulterior, ea a fost reţinută pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventivă.