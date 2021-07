Cântăreaţa Nicole Cherry va aduce pe lume o fetiţă

Cântăreaţa este însărcinată la 22 de ani. De aproape trei ani, Nicole Cherry trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, un bărbat care este mai mare cu opt ani decât frumoasa cântăreaţă. Cei doi sunt în culmea fericirii, căci vor deveni în curând părinţi!

Nicole Cherry a lansat melodia „Scrie-mi pe suflet”, însoţită de un videoclip emoţionant, prilej cu care care artista, de 22 de ani, a făcut şi marele anunţ: este însărcinată. În videoclip apare şi iubitul artistei, Florin.

“Lângă Florin am crescut şi în braţele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul şi am simţit din prima clipă că e bărbatul vieţii mele. De câteva luni, trăiesc toate sentimentele şi emoţiile la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una. Am învăţat ce e iubirea absolută. Semnat, mami şi tati!”, a fost anunţul emoţionant făcut de solistă, pe contul de Instagram. Nicole a postat şi o poză sugestivă cu burtica de graviduţă, din noul videoclip. Nicole Cherry a anunţat încă din luna ianuarie a acestui că îşi doreşte să devină mămică, şi iată că visul artistei i s-a îndeplinit.

Nicole Cherry a anunţat pe reţelele de socializare că va avea o fetiţă. Artista a ales un mod inedit de a face anunţul. A postat o fotografie în care apare alături de motanul ei, care la gât poartă o eşarfă cu mesajul: ‘O să am o surioară’.

În dreptul imaginii ea a scris: „O să avem o cireşică’. În poza pe care a împărtăşit-o fanilor, Nicole Cherry poartă o rochie care îi scoate în evidenţă burtica de gravidă. Cu un zâmbet larg pe buze, viitoarea mamă radiază de fericire.