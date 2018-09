Cântăreaţa Kate Bush îşi va lansa prima colecţie de versuri

Cântăreaţa şi compozitoarea Kate Bush îşi va lansa, pe 6 decembrie, prima colecţie de versuri pe care ea însăşi le-a ales şi aranjat.

„How To Be Invisible: Selected Lyrics” urmează să apară la editura Faber şi va beneficia de o prefaţă scrisă de David Mitchell, autorul „Cloud Atlas”, potrivit NME.

„Pentru milioane de oameni din întreaga lume, Kate este mai mult decât un cantautor: ea este creatoarea muzicii care te însoţeşte prin viaţă”, a transmis Mitchell. „Paradoxul în cazul ei este că în timp ce versurile sunt în mod evident hipersensibile, aceleaşi versuri evocă emoţii şi senzaţii universale”.

Catherine „Kate” Bush, născută pe 30 iulie 1958, în Anglia, este compozitoare şi producător muzical. Este cunoscută pentru adoptarea unui stil muzical experimental şi prin spectacolele sale live. Single-ul de debut, „Wuthering Heights”, a petrecut, în 1978, patru săptămâni în topurile britanice, Kate Bush devenind, astfel, prima artistă care a ajuns pe primul loc în topuri cu un cântec compoziţie proprie. Printre compoziţiile care i-au adus celebritatea se numără „The Man with the Child in His Eyes”, „Babooshka”, „Running Up That Hill” şi „King of the Mountain”. A lansat zece albume de studio şi a primit trei nominalizări la premiile Grammy. În 2013, a primit titlul de Comandor al Ordinului Britanic pentru contribuţia adusă în muzică.