Candidatul PNL a pierdut Primăria Timişoarei! Dominic Fritz marele câştigător

PNL pierde Timişoara. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale pentru Primăria Timişoarei în faţa candidatului USR-PLUS, Dominic Fritz. Edilul Timişoarei era în luptă strânsă cu Dominic Fritz, candidat originar din Germania care a intrat recent în politica românească.

Nicolae Robu a recunoscut înfrângerea: „Am pierdut, este voinţa timişorenilor, diferenţa este mare. Comparând numărul de voturi, diferenţa este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns şi am fost optimist până în ultimul moment dar diferenţa este mare ceea ce înseamnă că aşteptările timişorenilor sunt altele. Dezvoltarea în forţă nu a dat satisfacţie. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aş pierde la o diferenţă mică sau una mare, aş fi ales să pierd la o diferenţă mare. Nu am nicio suferinţă. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timişorenii pentru următorii patru ani. Asta e viaţa, fără regrete!”