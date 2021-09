Când nimeni nu are dreptate

Ori din ce direcţie ai aborda actuala situaţie politică, oricărui partid sau politician ai dori să-i ţii partea, este mai mult decât clar că fiecare are dreptatea lui şi, în acelaşi timp, nimeni nu are dreptate. Este greu şi să găseşti punctul de plecare al crizei. De unde a izbucnit scandalul? :tim că primul ministru l-a demis pe ministrul de Justiţie fără să-l anunţe pe preşedintele USR, Dan Barna, sau pe copreşedintele Dacian Cioloş.

Ştim că USR PLUS a reacţionat violent cerând demisia primului ministru.

A pus o condiţie de neacceptat, demisia lui Florin Cîţu sau moţiune de cenzură.

Neavând numărul de parlamentari necesari, USR PLUS a ajuns la o înţelegere cu AUR. Moţiunea USR PLUS- AUR a fost depusă, iar Florin Cîţu, ca un copil pârâcios, s-a plâns la “colegii din UE şi la partenerul strategic SUA” că USR PLUS s-a aliat cu un partid extremist. Aici ar fi multe de discutat. Votat de 10% din alegători, rezultă că zece procente din alegătorii români sunt extremişti?

Nici pentru PSD Florin Cîţu nu a avut cuvinte măgulitoare. Pesediştii au fost gratulaţi cu o etichetă din arsenalul întunecatului deceniu, “duşmanii poporului”. Orice reacţie în politică dă naştere unei contra-reacţii. Odată vorbele aruncate în public, ele nu se mai întorc.

Dacă ministrul Ion Stelian a fost demis cu ştirea preşedintelui Klaus Iohannis, lucrurile se complică. Dacă premierul Cîţu l-a zburat din guvern pe ministrul de Justiţie de capul lui, iarăşi este grav. În orice caz, Ludovic Orban nu a fost anunţat. Acest lucru arată că Ludovic Orban nu mai este lider de facto al PNL. Iarăşi un precedent periculos. Următorul preşedinte al PNL, care după toate datele va fi Florin Cîţu, va fi pus pe linie moartă exact aşa cum l-a pus el pe predecesorul său, pe Ludovic Orban.

Destul de încurcată, ba chiar îmbârligată, situaţia a devenit şi mai încurcată după ce, în parlament, sunt depuse două moţiuni de cenzură. Una a USR PLUS, depusă în stare de urgenţă, iar cealaltă a PSD, anunţată de mult, dar întârziată din calcule aritmetico-politicianiste. PSD vrea să se adune întâi voturile necesare, 234, apoi să depună moţiunea. Aşa ceva nu se prea obişnuieşte.

Dar cum USR PLUS i-a luat-o înainte, PSD se vede nevoit să adopte o nouă strategie. Se vorbeşte că ar fi negociat cu PNL să nu voteze moţiunea USR PLUS. Tot ce este posibil. Orice partid îşi maximizează câştigul de imagine.

La o analiză mai în profunzime, PSD are de câştigat electoral dacă la guvernare este un partid vulnerabil, slab. Practica ne arată că întotdeauna partidele mari se înţeleg peste capul partidelor mici.

În acest moment avem două partide mari, PNL şi PSD, şi două partide mai mici, USR PLUS şi AUR. Pot câştiga, fie şi într-un joc de imagine, cele două partide mai mici? În niciun caz. Câştigătorii acestui joc politic devastator pentru ţară, nu poate fi decât unul dintre cele două partide mari, PNL sau PSD. Sau ambele.

PSD ar putea vota moţiunea USR PLUS – AUR, dar numai după un joc de glezne, care să arate publicului că PSD dă pasa decisivă pentru căderea guvernului Cîţu.

Poate că deja s-a ajuns la o înţelegere între PNL şi PSD după modelul din perioada guvernului minoritar Tăriceanu, susţinut în parlament de PSD.

Obiectul înţelegerii este simplu: banii de la PNDL 3, Anghel Saligny, vor fi împăriţi între primarii PNL şi PSD. Politica este politică, dar până la urmă tot la bani se ajunge. Practic USR PLUS s-a supărat pe PNL tot din cauza banilor. Până şi taberele Orban şi Cîţu din PNL s-au departajat în funcţie de resurse, de împărţirea banilor.

Mai evident decât altădată, în scandalul la care suntem martori neputincişi, este clar că nimeni nu are dreptate. USR PLUS avea motive să iasă de la guvernare, dar şi premierul Cîţu avea motive să-l demită pe Ion Stelian, ministrul Justiţiei. PSD are îndrituirea să pretindă că moţiunea lui are prioritate, fiind un partid mai mare, dar şi USR PLUS şi AUR au dreptul să încerce să se afirme.

În sfârşit, în acest moment, dată fiind opţiunea preşedintelui Iohannis, este recomandat să guverneze o coaliţie PNL – USR PLUS – UDMR, dar tot la fel de îndreptăţită este şi opoziţia să încerce dărâmarea guvernului. Ce va urma nu ştie nici măcar preşedintele Iohannis, care este posibil să fie în spatele acestui joc politic care lasă tuturor un gust amar.

Dacă la orizont nu s-ar arăta valul patru al pandemiei, tot mai ameninţător, parcă lucrurile ar fi mai uşor de suportat.

Mai este loc de discutat despre problemele oamenilor, despre preţurile care cresc ca viteazul din poveste, despre starea economiei, despre cultură, despre coşul zilnic? Nu prea.