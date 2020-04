Campionatul din Belarus se transmite în România

Sezonul 2020 din prima ligă de fotbal din Belarus continuă fără probleme în această perioadă marcată de răspândirea virusului Covid-19. De vineri și până duminică se vor juca meciurile etapei a 4-a din singurul campionat activ al Europei. Din acest weekend se transmit anumite meciuri și în România, la Look Plus.

Mai mult, tot în această țară s-a jucat miercuri manșa tur din semifinalele Cupei. Rezultate: Brest – Shakhtyor 2-0, Slavia – BATE 1-0. Returul se va juca pe 29 aprilie. În ceea ce privește situația Covid-19 din Belarus, până ieri erau 1.066 cazuri confirmate, 13 morți și 77 de vindecați.

Programul etapei:

Vinei, 10 aprilie

• Neman – Belshina (19:00)

Sâmbătă, 11 aprilie

• Slutsk – Vitebsk (14:00)

• Torpedo – Energetyk (16:00, Look)

• Gorodeya – Dinamo Minsk (18:00, Look)

Duminică, 12 aprilie

• Minsk – BATE (15:00, Look)

• Smolevichy – Shakhtyor (17:00)

• Dinamo Brest – Isloch (19:00)

CLASAMENT

1.Energetyk-BGU 3 3 0 0 6 1 9

2.Slutsk 3 2 0 1 6 4 6

3.Minsk 3 2 0 1 6 5 6

4.Isloch 3 2 0 1 4 3 6

5.Slavia 3 2 0 1 5 5 6

6.Torpedo 3 2 0 1 2 2 6

7.Vitebsk 3 2 0 1 2 2 6

8.Neman Grodno 3 1 1 1 2 1 4

9.Shakhtyor 3 1 1 1 2 1 4

10.Dinamo Brest 3 1 1 1 3 3 4

11.BATE 3 1 0 2 3 5 3

12.Ruh Brest 3 1 0 2 1 2 3

13 Dinamo Minsk 3 1 0 2 4 4 3

14.Gorodeya 3 1 0 2 1 3 3

15.Smolevichy 3 0 1 2 1 3 1

16.Belshina 3 0 0 3 1 5 0