Campanie umanitară Informaţia TV pentru un copilaş bolnav de cancer

Sătmăreni din ţară şi din străinătate, sensibili la suferinţa familiei Pintea din Baba Novac

La doar câteva zile de la prezentarea cazului copilaşului de 4 ani bolnav de cancer, micuţul Raul Pintea din localitatea Baba Novac, judeţul Satu Mare, putem spune că sătmărenii de peste tot, inclusiv cei plecaţi la muncă în străinătate sau stabiliţi peste hotare, ni s-au alăturat în campania umanitară demarată de Informaţia Zilei şi Informaţia TV de a ajuta o familie aflată într-un mare necaz.

Zeci de mii de persoane au urmărit reportajul Informaţia TV, pe care îl puteţi urmări pe pagina oficială de Facebook a postului nostru de televiziune. Au descoperit povestea de viaţă a părinţilor lui Raul, problemele de sănătate ale copiilor şi, aşa cum discutam cu telespectatorii ITV şi cu cititorii Informaţia Zilei, au fost de acord cu ideea lansată de noi, şi anume aceea că împreună, putem face o faptă bună!

Raul Pintea, aşa cum aţi aflat deja din reportajul Informaţia TV şi din articolele publicate în cotidianul Informaţia Zilei, are 4 anişori şi suferă de limfom Hodgkin formă cu scleroză nodulară. Are cancer şi se află sub tratament cu citostatice la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Micuţul e din Baba Novac şi nu e singurul copil al familiei Pintea cu probleme de sănătate. Andrei, frăţiorul mai mare cu 11 luni a trecut printr-o operaţie la inimă pe când avea doar o lună şi urmează să treacă în vară din nou printr-o operaţie pe cord deschis. Denisa, surioara mai mare, de 13 ani, are grave probleme de auz şi mare nevoie de un aparat auditiv.

Oamenii au fost sensibili la tot ceea ce au văzut în reportajul Informaţia TV, la simplitatea părinţilor lui Raul, iar bunătatea semenilor nu a întârziat să apară. Foarte mulţi locuitori din judeţ au mers acasă la familia Pintea, în Baba Novac, dăruindu-le produse alimentare neperisabile, ajutându-i. Este o mobilizare mare şi în rândul sătmărenilor plecaţi peste hotare, care la rândul lor se organizează din Franţa, Italia, Austria să trimită la Baba Novac ajutoare.

Conturi în care se pot face donaţii

Cei care doresc să îl sprijine pe Raul Pintea, să ajute familia acestui copilaş să treacă cu bine peste toate necazurile pe care le are, o pot face şi prin donaţii în lei în contul deschis la BRD pe numele Cristian Valer Coldea: RO43BRDE310SV69548783100. Aceia dintre dumneavoastră care vor să facă donaţii în euro sau dolari o pot face în următoarele conturi:

Cont euro: RO02WBAN003109399458EU01;

Cont Dolari: RO59WBAN003109399458US01 Titular cont: Ban Gheorghe Cosmin.

Pentru tranzacţii online SWIFT: W BAN RO 22 ×××.

În 15 februarie are loc evenimentul caritabil “Dansez pentru Raul”

Vă reamintim totodată că sâmbătă, 15 februarie, de la ora 17, Informaţia Zilei, Informaţia TV şi Asociaţia non profit Activital Sports Center organizează evenimentul caritabil “Dansez pentru Raul” dedicat strângerii de fonduri pentru familia Pintea din Baia Novac, pentru copilaşul de 4 anişori diagnosticat cu cancer.

Evenimentul are loc în sala de sport Ecaterina Both a Liceului cu Program Sportiv, strada Ady Endre nr. 15, Satu Mare. Invitatul special presenter mondial Zumba Claudiu Guţu din Timişoara împreună cu binecunoscuta antrenoare Andreea Seleş din Satu Mare susţin un masterclass de Zumba. Sunt aşteptaţi toţi sătmărenii care vor să facă un gest umanitar, nu doar cei care ştiu paşi de Zumba, sunt familiarizaţi cu acest concept, ci şi cei care poate n-au dansat niciodată Zumba, dar îşi doresc să facă o faptă bună. Dansăm pentru Raul, fiecare aşa cum poate, fiecare aşa cum ştie, toţi împreună.

Taxa de intrare este de 35 lei de persoană. Cine doreşte, poate să dăruiască mai mult. Banii vor fi donaţi familiei lui Raul. Pentru acest eveniment caritabil, Decathlon este alături de noi în calitate de partener şi oferă patru bonuri valorice a câte 100 de lei, bonuri ce vor putea fi câştigate la tombola ce se organizează cu acest prilej. Considerăm că împreună, putem face o faptă bună!