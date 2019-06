Campanie internaţională de strângere de fonduri pentru salvarea frescei bisericii de lemn de la Urşi

O campanie internaţională de strângere de fonduri pentru salvarea frescei bisericii de lemn de la Urşi din judeţul Vâlcea a fost lansată, iar suma necesară finalizării acţiunii de restaurare este de 12.000 de euro.

Biserica de lemn din satul Urşi (comuna Popeşti, jud. Vâlcea, sec. XVIII) face parte din proiectul „60 de biserici de lemn”, desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimonio.

„O societate care se dezvoltă şi este puternică, se impune şi patrimonializând ceea ce creează. O societate dezvoltată va lăsa în urma ei un patrimoniu sporit faţă de ceea ce a primit. În acest sens, ea trebuie să aibă grijă şi de patrimoniul pe care l-a moştenit”, a spus arhitectul Şerban Sturdza, vicepreşedinte al fundaţiei.

Biserica din Urşi cu hramul Buna Vestire şi Sf. Arhanghel Mihail (cod Lista Monumentelor Istorice VL-II-m-B-09954) a fost construită în perioada 1757-1784, ctitori fiind Ion Danciu şi popa Costandin. După incendiul din 1838 biserica a fost reparată şi pictată în 1843 de către meşterii Gherghe, Nicolae şi Ioan atât la interior, cât şi la exterior. Din 1913, în sat a fost construită o nouă biserică de zidărie, cea de lemn rămânând abandonată în cimitir. Ultima reparaţie a avut loc în 1943.

Restaurarea ei a început pe 12 iunie 2010, ca urmare a prăbuşirii bolţii peste altar, cu o intervenţie de urgenţă iniţiată de Ordinul Arhitecţilor din România şi finanţată de Fundaţia Pro Patrimonio, prin regretatul arhitect Şerban Cantacuzino, fondatorul fundaţiei în anul 2000. Timpul efectiv de intervenţie asupra monumentului, ca urmare a specificului activităţilor de restaurare, este de patru luni pe an, din iunie până în septembrie. În restul perioadei, fundaţia se concentrează pe activităţi de strângere de fonduri pentru continuarea proiectului.

Fondurile adunate prin diverse acţiuni şi evenimente în perioada 2011-2019 au fost folosite pentru consolidarea picturii, desfacerea bolţii (bârnele şi iconostasul fiind restaurate la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti), realizarea unor fundaţii noi din piatră, înlocuirea tălpilor şi bârnelor putrede din structură, refacerea bolţii, a şarpantei şi a învelitorii de şiţă, conservarea frescelor interioare şi exterioare, reparaţia şi completarea mobilierului interior, sistematizarea verticală. Banii au fost donaţi exclusiv de persoane, companii şi organizaţii particulare: World Monuments Fund, Headley Trust, Holcim România, International Music and Art Foundation. Comunitatea locală (parohie, Primărie, locuitorii satului) susţine proiectul an de an, oferind cazare şi masă tuturor voluntarilor, restauratorilor şi meşterilor care lucrează aici.

Biserica de lemn din Urşi mai are nevoie de 12.000 de euro, aceasta fiind ultima sumă necesară pentru finalizarea integrală a acţiunii de restaurare a frescei, remontarea mobilierului interior şi redarea monumentului către comunitate.

Sub sloganul „Give so history can live”, campania internaţională de strângere a acestor fonduri a fost demarată atât pe platforma de crowdfunding dartagnans.fr, cât şi pe site-ul Fundaţiei Pro Patrimonio.