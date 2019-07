Călin Turşuc: Suporterii parcă aduc un om în plus, iar în momentele grele ne poartă pe braţe

Spune căpitanul Olimpiei MCMXXI Satu Mare

Călin Turşuc este căpitanul Olimpiei MCMXXI, echipă cu care a promovat în Liga a 4-a de fotbal şi cu care a cucerit Cupa României, faza judeţeană. Zilele trecute ne-a povestit cum a trecut pentru el sezonul şi ce-şi doreşte de la următorul.

– Cum a fost sezonul trecut?

– Un sezon deosebit! La început nu-şi imagina cineva că putem să reuşim victorii pe linie, peste 100 de goluri. Un sezon fabulos pentru o echipă nou-înfiinţată. Cireaşa de pe tort este Cupa României, competiţie pe care ne-am propus să o luăm pas cu pas. Am ajuns în finală şi am reuşit să câştigăm. N-a fost uşor, dar am reuşit cu toţii de la echipă să ne motivăm şi să facem un parcurs perfect.

– Care ar fi diferenţele dintre meciurile din Liga a 5-a şi Cupa României?

– În Cupa României participă echipe din Liga a 4-a. Se vede că este alt nivel. A fost mai dificil, jucătorii s-au motivat altfel, echipele, plus că jucau contra Olimpiei şi toată lumea s-a motivat contra noastră. N-a fost uşor, dar s-a terminat bine. Legat de partea fizică, a contat foarte mult cantonamentul pe care l-am făcut în iarnă, o pregătire foarte bună la Ocna Şugatag. S-a văzut deoarece meci de meci am arătat mai bine după cantonament. Au fost mici probleme fizice pentru că am jucat din trei în trei zile. Nu e uşor.

– Bucuria cea mai mare? Câştigarea Ligii a 5-a, sau a Cupei?

– Cupa României! Asta pentru că s-a decis şi la loviturile de departajare unde suspansul este mult mai mare. În Liga a 5-a nu e ceva deosebit. Se ştie nivelul, este puţin mai scăzut. În Cupa României nivelul este ridicat şi prinzi cele mai bune echipe din judeţ.

– Cum va arăta acum echipa?

– Cred că echipa va arăta din ce în ce mai bine. Am adus jucători noi, abia aşteptăm să începem antrenamentele, să ne mişcăm. Momentan, în perioada aceasta am făcut fiecare individual. Am avut o perioadă de aproximativ o lună de vacanţă. Ne dorim şi în sezonul următor să nu lăsăm garda jos. Îmi propun la fel cum am spus-o şi înaintea sezonului trecut. Să avem victorii pe linie şi dacă se poate să câştigăm din nou Cupa României. Va fi mai greu, dar important este să ne propunem mult, ca să obţinem mult. Doar aşa putem realiza lucruri frumoase.

– Ce cunoşti despre adversarul din Cupă, SCM Zalău?

– Prea multe nu ştiu acum, dar important este să ne prezentăm bine, să avem aceeaşi ambiţie pe care am avut-o în finală. Nu este imposibil. Putem să-i batem!

– Ce sistem ţi-ai dori în campionatul Ligii a 4-a?

– Ne-am dori să rămânem cu sistemul de trei serii pentru că aşa ne-am pregătit şi aşa ne-am făcut planurile de viitor. Dacă vor urma schimbări, noi nu avem ce să facem. Suntem jucători, ne facem treaba pe teren. Legat de părţile organizatorice se ocupă clubul, oamenii de lângă club. Toate cele trei serii au echipe puternice, în fiecare sunt 4-5 echipe care se luptă pentru primul loc. Indiferent în care serie vom fi, nu va fi uşor.

– Ce îţi propui pentru noul sezon?

– Îmi propun să câştigăm campionatul şi un parcurs cât mai lung în Cupa României. Aş putea să zic lucruri măreţe, dar anul va fi mai greu, competiţia se schimbă, Liga a 4-a este total diferită faţă de Liga a 5-a. Nu cred că vor mai fi scoruri atât de mari, ci meciuri grele. Echipele se mobilizează contra Olimpiei şi atunci va fi mai dificil. Băieţii sunt nerăbdători, abia aşteaptă să-i vadă pe oamenii ăştia minunaţi în tribune, care vin meci de meci. Ne încurajează şi parcă ne fac viaţa mai uşoară în teren. Suporterii parcă aduc un om în plus, sunt al 12-lea jucător, iar în momentele grele ne poartă pe braţe. |in să le mulţumesc pe această cale şi îi aşteptăm cu mare drag.