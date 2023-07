Căldură mare la Satu Mare: Temperaturi resimţite de 40 de grade, precipitaţii record, solicitări ambulanţe pentru expunere la soare

Europa s-a topit luni din cauza căldurii. În prima zi a acestei săptămâni România a fiert din cauza căldurii. Cald a fost şi la Satu Mare, unde tempe-ratura resimţită a fost în jur de 40 de grade. Furtuna de luni seara a adus puţină răcoare. Chiar şi aşa Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a înregistrat un număr record de solicitări.

Unde au avut loc cele mai mari precipitaţii?

Detalii în continuare

121 de solicitări cu 8% mai multe faţă de zilele obişnuite. Au fost înregistrate şi trei lipotimii, precum şi trei toxiinfecţii alimentare.

Pe acest fondul căldurii a crescut şi numărul solicitărilor înregistrate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu Mare. Managerul general al Serviciului, dr. Gabriela Notarius ne-a informat că au fost 121 de solicitări în 24 de ore, cu 19 (8%) mai multe faţă de ziua precedentă.

În acelai timp, spre seară, s-a înregistrat şi un record de precipitaţii la Valea Vinului, judeţul Satu Mare.

După valori termice diurne care au trecut de 30 de grade Celsius la umbră, perioadă în care numeroşi fermieri puneau sub semnul incertitudinii, în lipsa precipitaţiilor, cultura de porumb, iată că, în seara de luni, 17 iulie, furtuna stârnită în mai multe zone din judeţ, urmată de precipitaţii abundente în unele unităţi administrativ teritoriale ale judeţului, cu valori mai mici în altele, pentru moment se respiră aer mai bun. Din surse ale Sistemului de Gospodărire a Apelor – SGA Satu Mare, am primit informaţii privind unele cantităţi de precipitaţii. Cea mai mare cantitate, de peste 34 de litri pe metrul pătrat s-a măsurat la Valea Vinului, apoi la Satu Mare puţin peste 28 de litri/metrul pătrat, aproape de 29, la Supur au căzut 24 de litri pe metrul pătrat, la Domăneşti aproape 18 litri pe metrul pătrat, iar în celelalte zone din judeţ, cantitatea de precipitaţii a fost sub 10 litri pe metrul pătrat.