Călătoria lui Denis Ignătescu în culturism

Primul sătmărean medaliat la Mondialul de juniori face un sumar al carierei sale

Luna trecută, Denis Ignătescu a devenit primul sătmărean medaliat la un campionat mondial de culturism. S-a întâmplat la ediţia care s-a desfăşurat în acest an la Cluj-Napoca.

Este un subiect despre care am scris la momentul potrivit, ba chiar l-am dezvoltat în studioul Informaţia TV la emisiunea Panoramic Sportiv în care l-am avut invitat pe Denis Ignătescu.

Recent, sportivul legitimat la CS Voinţa Satu Mare, şi antrenat de Nelu Bârsan, a făcut un sumar al carierei sale în mediul online. Vă invităm să citiţi ce a scris Denis Ignătescu în rândurile următoare.

Debut

“Un drum început în 9 aprilie 2016 la Cluj-Napoca (la Casă de Cultură a Studenţilor de ziua părinţilor mei, emoţia şi adrenalina erau la superlativ iar eu aveam doar 16 ani şi 65 de kilograme la cântar (foto – stânga)

De atunci au urmat:

1. Etapa Zonală a Campionatelor Naţionale – Culturism Juniori Mici (Open) – locul 4 din 5. Ţin minte că tot drumul spre casă m-am întrebat ce aş putea să îmbunătăţesc pe viitor.

2. Cupa României la Culturism – Nu am prins finala dintr-o categorie de 9 concurenţi. Eram dezamăgit, dar şi conştient că nu mi-am făcut suficient de sârguincios tema de acasă.

3. Etapă Zonală a Campionatelor Naţionale de Culturism şi Fitness Culturism Juniori Mici +70kg – locul 2 (şi prima mea medalie). Un sentiment inegalabil. Ştiam că la următoarea competiţie trebuie să investesc şi mai mult ca să fiu mai bun.

4. Cupa României la Culturism şi Fitness (după insuccesul de anul trecut m-am pregătit dumnezeieşte din luna ianuarie, până în 20 mai cu doar 2 săptămâni de pauză, aveam în cap doar victoria).

I. Categoria Juniori Mici Culturism 70 kg – locul 1 (prima mea medalie de aur)

II. Categoria Juniori Culturism Open – locul 1. Am câştigat şi categoria şi titlul cel mare. Bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât l-am văzut pe tata că a plâns atunci când am ajuns prima dată campion absolut).

5. Pro Nutrition Grand Prix 2017 – categoria Juniori Culturism 70 kg – locul 4 din 25 de concurenţi. Forma a fost cea mai bună de până atunci. Rezultatul supărător, experienţa ca atare… uimitoare. Faptul că am cunoscut extrem de mulţi oameni minunaţi m-a făcut să nu renunţ.

6. Campionatul Naţional Etapa de Zonă la Culturism şi Fitness – Culturism Juniori Mici +70kg – locul 1. După o decepţie la Pro Nutrition, am reuşit să mă adun şi să obţin o formă de zile mari în 8 săptămâni (atât eu cât şi echipa mea ne-am prezentat într-o formă de zile mari. Faptul că o sală întreagă s-a pregătit pentru un concurs a făcut ca rivalitatea dintre noi să ne fructifice tuturor potenţialul uriaş). Din păcate anul 2018 se opreşte aici în plan competiţional.

7. 2019 – Etapă Zonală a Campionatelor Naţionale – Culturism Juniori Mici +70kg – Locul 1. Un concurs deosebit de greu şi intens, mult mai greu decât cel de anul trecut. Îmi apăr până la urmă titlul şi într-un final sunt selectat în lotul naţional (prima dată). Un vis devenit realitate!

Drumul spre cel mai preţios rezultat

8. Campionatul Balcanic de Culturism şi Fitness-Corfu – Culturism Juniori Open-locul 4. Aici am învăţat poate cele mai multe.

Iunie 2019 – februarie 2020. Se dau cele mai mari lupte şi eu încep să ajung tot mai departe de sport. Nu credeam că voi mai fi vreodată pe scenă. După mulţi ani şi concursuri, să mai am ce oferi sportului?!… Nu ştii niciodată ce-ţi pregăteşte destinul. Dar cred că dacă eşti făcut pentru ceva, mai devreme sau mai târziu îţi vei împlini destinul!

2020 – 1.Campionatul Naţional de Culturism şi Fitness ( Cadeţi-Juniori-Seniori şi Veterani ) -Culturism Juniori Mici +70kg -Locul 2 -mulţumit de rezultat în contexul avut, dar forma nu mă satisface…am ştiut şi eram conştient că se putea obţine mai mult ( la scurt timp urmează a doua convocare în Lotul Naţional) -motivaţia atinge cote extreme, dorinţa de autodepăşire înfrânge orice neajuns de moment

2020 – 2. Campionatul Mondial de Juniori – Culturism şi Fitness – o pregătire coagulată de 19 săptămâni (în urma căreia scot forma vieţii mele). Categoria Culturism Juniori 16-20 ani – Open – locul 3. Performanţa carierei mele sportive după o lungă perioadă în care am fost pe undă moartă din toate punctele de vedere. Aş vrea să adaug că am luat-o cu paşi mici şi am reuşit treptat să-mi recapăt încrederea în propriile puteri. O călătorie începută la Cluj-Napoca se opreşte la Cluj. Mă ţine puţin pe loc aici, iar tot aici reuşesc să renasc din cenuşă…

Greutatea din prima poză: 65,1 kg

Greutatea din a două poză: 72,3 kg – după 4 ani şi jumătate (nu kilogramele contează)!

Am mai adunat în 11 participări la concursuri:

• 4 clasări pe locul 1

• 1 clasare pe locul 2

• 1 clasare pe locul 3

• 3 clasări pe locul 4

• 1 singură dată nu am prins top 6

Am decis să public acest mic sumar al carierei mele şi să asociez fiecare concurs cu amintirile de scurtă durată care mi-au venit în minte. Ce va urma, nu ştiu. Din păcate o perioadă de revenire şi un extrasezon destul de lung cred eu, deoarece vremurile pe care le trăim sunt deosebit de incerte. După aceea, cu siguranţă voi porni spre toate competiţiile cu o determinare neobişnuită!

Nu am uitat pe nimeni din cei prezenţi în această călătorie, nici pe cei care m-au ajutat cu o proteină sau pre-workout în clipele cele mai grele, când îmi cumpărăm protein R de la Redis, cum nu i-am uitat nici pe cei care au vrut să-mi zdrobească visul în cele mai sensibile momente ale adolescenţei mele. Le mulţumesc pe această cale tuturor, nu eram aici fără oamenii minunaţi întâlniţi în călătoria mea la fel cum nu eram aici nici fără încercările menite să `mi făurească caracterul! Dumnezeu e sus şi vede, iar cele mai grele bătălii nu se dau la întâmplare.”