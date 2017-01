Bursa transferurilor în Liga 1 la fotbal

Venirile și plecările din iarnă

Vacanța de iarnă este una foarte scurtă pentru echipele din Liga 1. La sfârșitul săptămânii se reia campionatul odată cu etapa a 22-a. Nu s-a amânat nimic, primele meciuri se vor juca cu siguranță la temperaturi sub 0 grade. Iar fotbaliștii vor întâmpina probleme de adaptare. Mai ales că multe echipe au efectuat, sau încă fac pregătiri în țările calde. Dar cum regăsește sezonul de primăvară echipele din primul eșalon fotbalistic?

Vom prezenta în cele ce urmează bursa transferurilor, venirile și plecările oficiale în această pauză de iarnă, conform gsp.ro. Cea mai “liniștită” vacanță au avut-o cei de la Dinamo. În dreptul venirilor apare o liniuță, iar la plecări sunt 3 jucători. Dar s-a vorbit luni de un prim transfer. Nigerianul Victor Obinna pare că a efectuat vizita medicală și va semna un contract cu Dinamo. Măcinate de problemele financiare, cele mai multe schimbări le vedem la ASA Tg. Mureș și Pandurii Tg. Jiu. La cea din urmă a venit și sătmăreanul Cornel Ene. Dar iată venirile și plecările:

Viitorul

Antrenor: Ghe. Hagi

Veniri: Vl. Morar, N. Roșu

Plecări: R. Marin (S. Liege), Carp (Ufa)

Steaua

Antrenor: L. Reghecampf

Veniri: Gnohere, Alibec, Bălașa

Plecări: Bourceanu (contract expirat), Ad. Popa (Reading), Golubovici (Poli Iași), Aganovici (contract reziliat), Mitrea (AEL Limassol), Toșca (Betis), Vâlceanu (UTA)

Dinamo

Antrenor: I. Andone

Veniri: –

Plecări: Gnohere (Steaua), Cobrea (Botoșani), V. Lazăr (Al Sailiya)

Gaz Metan

Antrenor: C. Pustai

Veniri: Khubutia, Itoua, Tahar, Bawab

Plecări: Llullaku (Astana), Axente (Al Faisaly), Susnjar (FK Teplice)

CSU Craiova

Antrenor: Ghe. Mulțescu

Veniri: Mingote), Dimitrov, Fajici, Barthe, Bucurică, St. Drăghici

Plecări: Vătăjelu (Sp. Praga), Surugiu (Pandurii)

CFR Cluj

Antrenor: V. Miriuță

Veniri: Bumba, Deac

Plecări: Hodgyai (contract reziliat), C. Ene (Pandurii)

Astra

Antrenor: M. Șumudică

Veniri: Belu, S. Buș, Pițian, Wellington, Boboc, Budescu

Plecări: Lazici (contract reziliat), Alibec (Steaua)

FC Botoșani

Antrenor: L. Grozavu

Veniri: Cobrea, Cârstocea, Kuku, L. Buș, Ungurușan, Tincu, Endrick

Plecări: I. Fulop (Diosgyori), Matulevicius (Mouscron), Dimitrov (Botoșani), Al. Ichim, Astafei (contracte reziliate), Plămadă (Poli Iași), Willie (Apollon Smyrni)

Poli Iași

Antrenor: E. Neagoe

Veniri:Panțâru, Răuță, Plămadă, Golubovici

Plecări: Hotoboc, Sarici, Piccioni (contracte reziliate), Al. Crețu (O. Ljubljana)

FC Voluntari

Antrenor: F. Marin

Veniri: A. Ionescu

Plecări: A. Lungu (contract reziliat)

Pandurii

Antrenor: F. Stoican (nou)

Veniri: Firțulescu, C. Ene, Hamed, Samson, Erico da Silva, Fl. Ilie, Tătaru, Bușu, Zaina, Păcurar, Elton da Silva, C. Mihai, Stana, Dănăricu.

Plecări: Țucudean (CSU Craiova), Pițian (Astra), V. Munteanu (Chiajna), Răuță (Poli Iași), Ungurușan (Botoșani), Herea (Chiajna), Sânmărtean (Al Taawon), Antal (Anorthosis F.), Lazar, C. Grecu, Pleașcă, Voiculeț, Vl. Alexandru, Pirtea, Țucudean, Șendroiu (contracte reziliate).

Chiajna

Antrenor: D. Alexa (nou)

Veniri: V. Munteanu, Dobrosavlevici, Fota, Herea, Răsdan

Plecări: Bucurică (CSU Craiova), N. Roșu (Viitorul), Mamele (contract reziliat), Celin (Kelantan)

ASA Tg. Mureș

Antrenor: I. Stan (nou)

Veniri: Nicoliță, Bolboașă, Ed. Pap, Dulap, Velayos, Rougalas, Balgiu, Sin, Bâtfoi, Medina, Podar-Petho, S. Tamaș, Petriș, Schieb

Plecări: Belu (Astra), Cordoș (Maziya Sports), Kuku (Botoșani), Mingote (Craiova), Dobrosavlevici (Chiajna), Vl. Morar (Viitorul), Hamed (Pandurii), G. Matei (Gornik) Netzer, Borza, Iacobovici, Al. Ioniță I, Viciu, Feketics, Zicu, F. Andre, Oct. Ursu, R. Surdu (contracte reziliate)

ACS Poli Timișoara

Antrenor: I. Popa

Veniri: Soljici, Fucek

Plecări: I. Roșu, Lokaj, Vădrariu (contracte reziliate), Cârstocea (Botoșani), Vraciu (F. Suceava)