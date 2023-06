Bura şi Suveg şi-au prelungit contractele cu CSM Olimpia

Cum am mai spus şi cu alte ocazii, nu trece ziua fără să primim informaţii noi de la CSM Olimpia Satu Mare, prin intermediul fostului nostru coleg, Attila Pesek. Am aflat acum că gruparea sătmăreană a ajuns la un acord de prelungire a contractelor cu alţi doi tineri jucători, Adrian Bura (ex LPS) şi Nandor Suveg (ex Primavera). Primul a fost un titular de bază în sezonul trecut, iar Suveg a jucat şi el în multe artide fiind şi autor a 5 goluri.

Am mai aflat că gruparea sătmăreană a mai transferat un jucător, pe Veres Zsombor, un atacant în vârstă de 23 de ani despre care, sincer, nu am auzit până acum. A jucat, foarte puţin, 5 jocuri conform trasnfermarket, pentru Sepsi OSK, apoi în Liga 3 pentru KSE Tg. Secuiesc şi, în Ungaria la două echipe anonime precum şi la ACS Târgu Mureş.

Selecţie la copii

Pe lângă informaţiile de mai sus am aflat că Lulu Dragomir, revenit acasă, pe Olimpia, după ce a antrenat în Liga 4, anunţă că vrea să înfiinţeze o grupă pentru copiii născuţi în 2012/2013. Cei care doresc să-şi înscrie copii sunt rugaţi să apeleze la numărul de telefon 0742.990.029.