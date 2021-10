Bulgaria a primit în această vară de trei ori mai mulţi români faţă de 2020

Bulgaria a primit peste 461.000 de turişti români în această vară, de aproape trei ori mai mulţi decât în anul precedent şi cu peste 50% mai mulţi decât în 2019, astfel că 30% din totalul turiştilor de pe litoralul bulgăresc au fost români, potrivit unei agenţii de turism online.

Doar în luna august a acestui an, ţara vecină a fost vizitată de 250.613 români.

Conform unui studiu efectuat de Travel Planner pe baza datelor obţinute de la institutul de statistică din Bulgaria, dacă în perioada mai – august 2020 ţara vecină a fost vizitată, pentru odihnă şi excursii, de 177.757 de români, în acest an cifra a ajuns la 461.343, cu 259,54% mai mult, o creştere de aproape trei ori.

„Mai surprinzător este că şi faţă de sezonul estival 2019, ultimul an normal, 2021 a înregistrat o creştere de 52,7% a turiştilor români. În 2019, Bulgaria a fost vizitată, în perioada mai – august, pentru odihnă şi excursii, de 302.131 de români. Românii au fost, şi în acest an, principalii turişti pe litoralul bulgăresc, alături de cei bulgari. La distanţă, topul turiştilor străini este urmat de Germania, Ucraina, Polonia, Serbia, Franţa şi Olanda. 30% din totalul turiştilor de pe litoralul bulgăresc au fost, în acest an, români, dintr-un total de 1.532.505 de turişti. Anul trecut, dar în contextul unei cifre mult mai mici, românii au reprezentat aproape 40% din totalul turiştilor, iar în 2019, ultimul an turistic normal, doar 8,37%”, precizează sursa citată.

În vara anului 2021, în special în a doua parte a sezonului, vârful fiind luna august, nu au mai fost locuri disponibile la hoteluri. Hotelierii de pe litoralul bulgăresc nu au mai promovat oferte speciale în vârful de sezon şi chiar au fost luaţi prin surprindere de cererea foarte mare venită pe ultima sută de metri, pentru ultima parte a lunii iulie şi pentru luna august.

Reprezentanţii agenţiei explică, în context, faptul că litoralul bulgăresc a atras foarte mulţi români în iulie şi mai ales în august pentru că Bulgaria a eliminat orice restricţie pentru România şi a garantat acceptarea turiştilor până la 31 august.