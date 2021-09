Bucurie la Dorolţ după victoria din etapa a 4-a

S-au jucat aproape toate meciurile din judeţ în weekend-ul care tocmai s-a încheiat. Scorul etapei din Elite l-a realizat Unirea Păuleşti, echipă care pare să revină la normalitate. Băieţii pregătiţi de Sorin Marian s-au impus cu 8-1 contra celor de la Luceafărul Decebal, într-un meci care s-a disputat la Dara. Juniorul echipei, Adi Varga a înscris 5 goluri, Petre Costea 2, iar Răzvan Vonet a marcat şi el un gol.

Unul dintre derby-urile rundei s-a jucat între Dorolţ şi Olimpia MCMXXI. Echipa antrenată de Cosmin Iuhas s-a impus cu scorul de 2-1.

Vă prezentăm rezultatele înregistrate sâmbătă şi duminică, câteva clasamente, dar şi meciurile care urmează:

Liga 4 Elite – Seria A (etapa 4)

• Păuleşti – Decebal 8-1

• Dorolţ – Olimpia 2-1

• Micula – Beltiug 0-1

• Negreşti – Oraşu Nou 1-0

CLASAMENT

1 Olimpia MCMXXI 4 3 0 1 10 4 9

2 Energia Negreşti 4 3 0 1 8 4 9

3 Talna Oraşu Nou 4 2 1 1 10 3 7

4 Recolta Dorolţ 4 2 1 1 7 5 7

5 Unirea Păuleşti 4 2 0 2 12 11 6

6 Ştiinţa Beltiug 4 2 0 2 2 4 6

7 Turul Micula 4 1 0 3 4 9 3

8 Luceafărul Decebal 4 0 0 4 7 20 0

Etapa 5: Micula – Dorolţ, Olimpia – Oraşu Nou, Negreşti – Păuleşti, Beltiug – Decebal.

Liga 4 Elite – Seria B (etapa 4)

• Cămin – Vetiş 2-3

• F. Căpleni – AS Căpleni 0-3

• Sanislău – Carei (amânat)

• Tăşnad – Berveni 2-0

CLASAMENT

1 Unirea Tăşnad 4 3 1 0 8 2 10

2 Viitorul Vetiş 4 3 0 1 23 6 9

3 AS Căpleni 4 3 0 1 10 5 9

4 Viitorul Carei 3 2 1 0 23 1 7

5 Stăruinţa Berveni 3 2 0 1 11 3 6

6 Schwaben Cămin 3 0 0 3 4 13 0

7 Recolta Sanislău 3 0 0 3 1 23 0

8 Fortuna Căpleni 4 0 0 4 2 29 0

Etapa 5: AS Căpleni – Berveni, Tăşnad – Cămin, Carei – Vetiş, Sanislău – F. Căpleni.

Liga 4 – Seria A (etapa 3)

• Santău – Lucăceni 12-0

• Moftinu Mic – Carei II 0-5

• Gehnci – Oar 1-3

• Urziceni – Marna 0-4

• Foieni – Dindeşti 1-0

• Ciumeşti – Pişcolt 3-1

Clasament top 5: 1.Santău – 7p, 2.Oar – 6p, 3.Marna – 6p, 4.Foieni – 6p, 5.Carei II – 4p.

Etapa 4: Carei II – Ciumeşti, Deindeşti – Ghenci, Marna – Foieni, Pişcolt – Andrid, Moftinu Mic – Urziceni, Oar – Santău.

Liga 4 – Seria B (etapa 2)

• Apa – Medieşu Aurit 2-3

• Homoroade – Babţa 5-1

• Halmeu – Dumbrava 4-1

• Botiz – Lazuri 5-1

• Ardud – Odoreu 3-1

• Doba – Turţ (amânat)

Etapa 3: Odoreu – Homoroade, Doba – Apa, Botiz – Halmeu, Lazuri – Dumbrava, Babţa – Turţ, Medieşu Aurit – Ardud.

Liga 5 (etapa 1)

• Decebal II – Viile Satu Mare 5-1

• Dindeşti II – Moftinu Mare 5-0

• Bercu – Dorolţ II 0-2

• Căuaş – Supur 1-3

• Porumbeşti – Tarna Mare 2-2

Etapa 2: Căuaş – Tarna Mare, Dorolţ II -Porumbeşti, Moftinu Mare – Bercu, Dindeşti II – Viile SM, Decebal II – Supur.