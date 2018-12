Brian May lansează primul single solo din ultimii 20 de ani

Muzicianul britanic Brian May, membru al formaţiei Queen, va lansa primul său single solo din ultimii 20 de ani, în prima zi a anului 2019, pentru a celebra o reuşită istorică a agenţiei spaţiale americane (NASA ), informează lefigaro.fr.

Muzicianul va lansa piesa în onoarea sondei spaţiale New Horizons, care, pe 1 ianuarie 2019, va survola Ultima Thule, un obiect situat în centura Kuiper, la o distanţă de aproximativ 1,6 miliarde de kilometri dincolo de orbita lui Pluto.

Este pentru prima oară când un vehicul spaţial ajunge la o asemenea distanţă. Sonda New Horizons, lansată de NASA în 2006, este destinată cercetării planetei pitice Pluto, dar şi corpurilor spaţiale din Centura Kuiper, într-o misiune fără precedent.

Un cercetător de la NASA i-a cerut chitaristului Brian May – care este doctor în astronomie – să compună o piesă pentru această ocazie.

Astfel, la 71 de ani, Brian May va lansa „New Horizons”, primul său single solo din 1998.

„A fost o provocare interesantă să reunesc aceste două aspecte ale vieţii mele, astronomia şi muzica”, a spus Brian May într-un comunicat.

Un fragment din acest single, care include şi vocea regretatului astrofizician Stephen Hawking, decedat pe 14 martie, este disponibil pe site-ul chitaristului Queen.

Brian May, chitaristul legendarei trupe de rock Queen, a obţinut titlul de doctor în astronomie în 2007, la peste 30 de ani după ce a început redactarea tezei sale de doctorat. Lucrarea de 48.000 de cuvinte a stat în hambarul casei sale din Surrey din 1974, de când chitaristul – care mai are o diplomă în fizică – şi-a abandonat studiile pentru a se consacra grupului Queen. Teza sa de doctorat demonstrează că norii de praf din sistemul solar se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi planetele.

În octombrie 2006, May a lansat o carte scrisă în colaborare cu astronomii Patrick Moore şi Chris Lintott, „Bang! The Complete History of the Universe” („Bang! Istoria completă a Universului”, editura Rao, 2007). Volumul este destinat popularizării astronomiei, May utilizându-se ca punct de reper pentru testarea şi explicarea celor mai complicate teorii.

May a declarat de multe ori că pasiunea pentru astronomie l-a ajutat să „rămână cu picioarele pe pământ”.