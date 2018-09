Brexitul provoacă tensiuni politice

Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate în contextul crizei Brexit, afirmă surse guvernamentale, deşi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opoziţie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenţa la UE.

Doi oficiali de la Downing Street au declarat că Theresa May s-a simţit umilită la summitul european de la Salzburg, astfel că vrea să obţină susţinere politică pentru un nou plan privind relaţia cu UE. Planul Theresei May a fost contestat atât de politicieni britanici, inclusiv din Partidul Conservator, cât şi de liderii europeni. Un alt oficial britanic a evocat chiar posibilitatea demisiei Theresei May. Guvernul conservator de la Londra are majoritate în Camera Comunelor doar cu ajutorul unei mici formaţiuni din provincia britanică Irlanda de Nord.

Pe de altă parte, Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opoziţie), a evocat posibilitatea de a cere un nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE.