Braţ la braţ, Viitorul şi CFR domină Liga 1 la fotbal

Iar FCSB a ajuns pe un loc de playout, lângă Dinamo

Şase echipe au rămas neînvinse în Liga 1 la fotbal după disputarea jocurilor etapei a 4-a. Dar nicio echipă nu a înregistrat numai victorii după ce în etapa a 4-a Viitorul a terminat la egalitate, 2-2, cu Sepsi, iar Craiova a pierdut surprinzător cu Hermannstadt, 1-2.

Iar Sepsi are o linie de clasament interesantă, zero înfrângeri, 4 egalităţi şi zero victorii. Altfel, FCSB a pierdut în faţa Astrei, scor 1-2 şi a ajuns la a treia înfrângere consecutivă, două în campionat, una în Europa League. E drept, FCSB a fost privată de cel puţin un penalti, dar evoluţia echipei lui Gigi Becali a fost una dezamăgitoare. Evoluţie care se regăseşte şi în clasament, locul 9, poziţie pe care nu a mai fost de 15 ani. E şi greu să obţii rezultate favorabile câtă vreme la conducerea tehnică nu există un antrenor principal. Poate, dacă va veni Toni Conceicao, şi dacă Gigi Becali va înţelege că trebuie să-i dea mână liberă antrenorului, vor veni vremuri mai bune penntru FCSB.

Locul 1 în clasament este ocupat de FC Viitorul urmată însă îndeaproape de CFR Cluj cu acelaşi număr de puncte, ambele cu +7 la golaveraj. Diferenţa este făcută de golul în plus marcat de Viitorul, 11 faţă de 10 ale CFR-lui. Craiova, pedepsită aspru de UEFA a coborât pe locul 3 după ce a fost învinsă surprinzător de Hermannstadt. Dintre cele două nou promovate, Chindia şi Academica, ultima pare să nu se descurce prea bine după ce, în 4 etape, nu a reuşit să câştige niciun punct.

Rezultatele înregistrate:

• Dinamo – Academica 4-2

• FC Botoşani – Gaz Metan 1-1

• Chindia – CFR 1-4

• Hermanstadt – U.Craiova 2-1

• Sepsi – FC Viitorul 2-2

• FC Voluntari – Poli Iaşi 0-0

• Astra – FCSB 2-1

Etapa 5 (9-12 august): Clinceni – Târgovişte, Iaşi – Dinamo, Gaz Metan – Astra, CFR – Hermannstadt, Craiova – Sepsi, FCSB – Voluntari, Viitorul – Botoşani.

CLASAMENT

1. FC Viitorul 4 3 1 0 11- 4 10

2. CFR Cluj 4 3 1 0 10- 3 10

3. Univ. Craiova 4 3 0 1 7- 4 9

4. FC Botoşani 4 2 2 0 9- 4 8

5. Poli Iaşi 4 2 2 0 4- 1 8

6. Astra Giurgiu 4 2 1 1 6- 5 7

7. Gaz Metan Mediaş 4 1 3 0 6- 4 6

8. Sepsi 4 0 4 0 3- 3 4

9. FCSB 4 1 1 2 5- 7 4

10. FC Hermannstadt 4 1 0 3 7-10 3

11. Dinamo Bucureşti 4 1 0 3 4-10 3

12. FC Voluntari 4 0 2 2 2- 6 2

13. Chindia Târgovişte 4 0 1 3 3- 8 1

14. Academica Clinceni 4 0 0 4 5-13 0