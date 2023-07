BRAŞOV: Un aparament central a fost vândut cu 723 de lei

O locuinţă cu două camere, baie, bucătărie şi holuri a fost vândut pe suma de 723 de lei. Este vorba despre o sumă de neconeput, pentru că apartamentul este chiar în centrul municipiului.

O companie care administrează fondul de locuinţe al Braşovului, numită RIAL SA este cea care a făcut tranzacţia, iar aceasta a fost făcută publică de către un consilier local al PNL, Ciprian Chiricheş.

Acesta acuză că s-a comis o faptă penală şi a solicitat ca primarul municipiului să schimbe conducerea RIAL SA.

Totuşi, se pare că fostul chiriaş a cumpărat imobilul repectiv în baza unei sentinţe judecătoreşti, pe care a obţinut-o în luna februarie, după mai multe solicitări pe care le-a depus din anul 1996.

Instanţa ar fi constrâns astfel firma aflată în subordinea primăriei să vândă imobilul conform unui preţ dictat de o grilă stabilită prin lege, şi chiar să pună cheltuielile de judecată în seama municipalităţii.

Primarul Allen Coliban s-a apărat, spunând că neregulile aparţin fimei RIAL SA, şi că departamentele comercial şi juridic ar fi trebuit să conteste decizia instanţei.

„În prezent avem o anchetă internă tocmai pentru a determina aceste aspecte. (…) De altfel, am dispus schimbarea modului în care RIAL formulează întâmpinările. O parte din motivele pentru care pierdem aceste procese se datorează şi modului în care RIAL afirmă că toate condiţiile sunt îndeplinite, că reclamantul are dreptul să cumpere şi că RIAL nu are nimic împotrivă”, a precizat Coliban.