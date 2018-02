Brâncuşi este aniversat la Guggenheim Museum şi ICR New York

ICR New York marchează 142 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi printr-un eveniment-duplex „Brâncuşi: Lecţia despre Infinit/ A Lesson on the Infinite”, care se va desfăşura în două etape, joi şi vineri, printr-o colaborare cu Guggenheim Museum.

Prima etapă se va desfăşura la Guggenheim Museum, joi, chiar în spaţiul muzeului care găzduieşte actualmente marea expoziţie Brâncuşi din cadrul colecţiei permanente – expoziţie susţinută de ICR New York, printr-un proiect major al anului 2017.

Evenimentul va consta într-un tur privat al expoziţiei Brâncuşi, oferit cu generozitate unui număr de circa 20 de invitaţi speciali ai ICR New York de către David Horowitz, din echipa de curatori ai Guggenheim Museum. Participarea se face exclusiv pe bază de invitaţie.

Vor fi vizionate cele opt opere revoluţionare ale lui Brâncuşi, executate în lemn şi marmură: „Vrăjitoarea”, 1916-24, expusă pe „Câine de pază”, 1916; „Regele Regilor”, cca. 1938; „Muza”, 1912, expusă pe „Soclu de stejar”, 1920; „Adam şi Eva”, 1921; „Miracolul”, 1930-32, şi „Ţestoasa zburătoare”, 1940-45, precum şi seria de fotografii ale atelierului lui Brâncuşi, din Paris, şi ale operelor sale in situ, realizate de Man Ray, Edward Steichen, Wayne F. Miller şi de Brâncuşi însuşi – fotografii expuse pe pereţii sălii de expoziţie.

A doua etapă a proiectului va avea loc vineri, de la orele 19.00, la sediul ICR New York, şi va cuprinde o suită de manifestări. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponiobile.

Evenimentul va debuta cu proiecţia unui slideshow, realizat special de ICR New York, cu imagini din expoziţia „Brâncuşi” de la Guggenheim Museum din New York, susţinută de ICR New York.

Deschisă la data de 17 martie 2017, expoziţia a fost programată iniţial până la data de 3 ianuarie 2018. Datorită succesului de public şi ecourilor pe care încă le stârneşte, expoziţia a fost prelungită şi este, astfel, deschisă în prezent, putând fi vizionată chiar la data aniversării naşterii lui Brâncuşi. Continuarea expoziţiei Brâncuşi de la Guggenheim Museum din New York devine, în acest fel, parte a actualei celebrări.

Programul va continua cu vizionarea filmului „Constantin Brâncuşi – Coloana sau lecţia despre infinit” (2001, 45 minute), regizat de Laurenţiu Damian (imaginea: Doru Segall, Mălin Muşatescu, Dănuţ Pădure; comentariul: Sorana Georgescu-Gorjan). Filmul a fost distins, în 2002, cu Premiul Uniunii Cineaştilor din România/ UCIN pentru film documentar şi este o coproducţie Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional, CNC şi editura Video.

De asemenea, va avea loc o expoziţie de carte, cu volume provenind din fondul Bibliotecii ICR New York şi din colecţii private, dedicate operei şi personalităţii lui Brâncuşi, incluzând monografii şi studii critice, în engleză, română şi franceză, semnate, între alţii, de Sidney Geist, Athena Tacha Spear, Ann Temkin, Friedrich Teja Bach, Margit Rowell, Doina Lemny, Marielle Tabart, Carmen Gimenez, Matthew Gale, Jerome Neutres, Barbu Brezianu, Ion Pogorilovschi, Petre Oprea, Catalina Bogdan-Mateescu, A. Petringenaru, Cristian-Robert Velescu, Vasile G. Paleolog, Ştefan Georgescu-Gorjan, D. Bara.

Expoziţia de carte va fi dublată de o expoziţie de imagini ale operelor lui Brâncuşi aflate în importante colecţii muzeale din SUA, la: Philadelphia Museum of Art; Museum of Modern Art (MoMA), Metropolitan Museum, Guggenheim Museum – toate din New York; The Art Institute of Chicago; The National Gallery of Art – Washington, D.C.; Seattle Art Museum; Harvard Art Museums (The Fogg Art Museum, the Busch-Reisinger Museum and the Arthur M. Sackler Museum) – Cambridge, MA; Yale University Art Gallery – New Haven, CT; Kykuit, The Rockefeller Estate – Sleepy Hollow, NY, ş.a.

Cele două expoziţii vor fi vernisate în ziua evenimentului şi vor rămâne deschise timp de două săptămâni, până la data de 9 martie 2018.