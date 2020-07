Brad Pitt va evolua în thrillerul de acţiune “Bullet Train”

Brad Pitt va juca în thrillerul de acţiune „Bullet Train”, regizat de David Leitch, potrivit The Hollywood Reporter.

Bazat pe cartea „Maria Beetle”, de Kotaro Isaka, „Bullet Train” prezintă un grup de asasini într-un tren spre Tokyo. Proiectul a fost descris un fel de „Speed”, filmul cu Keanu Reeves în autobuz. Potrivit unor surse, Pitt ar juca rolul unui asasin american pe nume Ladybug. Brad Pitt, născut pe 18 decembrie 1963, este un actor, producător şi activist american, care a devenit celebru la mijlocul anilor 1990 datorită rolurilor principale interpretate în filme precum ”12 Monkeys”, ”Seven” şi ”Interviu cu un vampir”.

Brad Pitt a impresionat de-a lungul anilor cu rolurile din ”Fight Club”, ”Snatch”, ”Babel”, ”The Curious Case of Benjamin Button”, ”Inglorious Basterds”, ”Moneyball” şi ”World War Z”. În ultimii ani, a devenit un foarte apreciat producător de film şi a produs, prin intermediul companiei sale Plan B, filme precum ”The Departed” şi ”12 Years a Slave” – ambele recompensate cu Oscarul pentru cel mai bun film – şi alte trei lungmetraje ce au fost nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun film – ”The Tree of Life”, ”Moneyball” şi ”The Big Short”. Brad Pitt a fost recompensat în 2019 de Sindicatul producătorilor americani cu trofeul onorific “David O. Selznick” pentru întreaga activitate. Anul acesta, la gala Oscar, Pitt a primit trofeul pentru rolul secundar din „Once Upon a Time… in Hollywood”.