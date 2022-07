Brad Pitt nu vrea să se retragă

La 58 de ani, Brad Pitt a decis să savureze viaţa şi să-şi continue cariera, un proiect care nu are nimic de-a face cu „pensionarea”, a spus actorul la o întâlnire cu jurnaliştii, la Paris.

Într-un interviu acordat revistei GQ la sfârşitul lunii iunie, starul american a vorbit despre senzaţia de a trăi „ultima jumătate a carierei sale”. Aceste cuvinte sugerau că actorul, care şi-a făcut un nume în „Thelma and Louise” la începutul anilor ’90, s-ar pregăti să se retragă, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu asta am vrut să spun…”, a spus Pitt. „Ceea ce am vrut să spun a fost că mă aflu deja în faţa ultimei etape, a ultimului sezon, iar întrebarea care se pune acum este: cum vreau să-mi petrec acest timp? În orice caz, nu are nimic de-a face cu pensionarea”, a continuat el.