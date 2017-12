Bon Jovi, Nina Simone, Dire Straits și The Cars vor intra în Rock&Roll Hall of Fame

Grupul rock Bon Jovi, trupele Dire Straits, Moody Blues și The Cars, precum și răposatele Nina Simone și Rosetta Tharpe vor fi incluse în Rock&Roll Hall of Fame, au anunțat miercuri organizatorii, potrivit Reuters și AFP.

Lista din 2018 conține mai multe nume din rock și marchează o revenire la rădăcinile Hall of Fame-ului american, care în ultimii doi ani a fost extins pentru includerea unor artiști rap ca Tupac Shakur și N.W.A.

Bon Jovi, condus de Jon Bon Jovi, s-a format în 1983 în New Jersey și rămâne una dintre cele mai mari nume din industria muzicală americană, lansând câte un album la fiecare câțiva ani. Trupa a efectuat un turneu în 2017 pentru a-și promova albumul „This House is Not for Sale”.

Dire Straits, condusă de chitaristul Mark Knopfler, a dobândit notorietatea mondială în 1979 cu single-ul „Sultans of Swing” și s-a bucurat de o succesiune de hituri în anii ’80, printre care „Money for Nothing” și „Brothers in Arms”. Trupa s-a desființat în 1995, când Knopfler a trecut la o carieră solo.

Rockerii britanic din anii ’60 Moody Blues sunt cunoscuți în special pentru hituri clasice precum „Nights in White Satin” și „Go Now”. După mai multe schimbări în componență, trupa ar urma să efectueze în ianuarie un turneu în SUA pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la lansarea albumului „Days of Future Passed”.

Trupa The Cars, care s-a format în Boston la sfârșitul anilor 1970, a amestecat stilul rock cu cel pop producând hituri precum „Drive” și „Just What I Needed”, înainte de a destrăma în 1988. Formația s-a reunit în 2010, lansând albumul „Move Like This”, și a efectuat un turneu în SUA în 2011.

Cantautoarea și militanta pentru drepturile civile Nina Simone a murit în 2003 la vârsta de 70 de ani, după ce a devenit celebră în anii 1960 cu cântece precum „To Be Young, Gifted and Black” și „Mississippi Goddam”. Printre cântăreții moderni care recunosc că Nina Simone le-au influențat muzica se află Elton John și Kanye West.

Nu în ultimul rând, în Rock&Roll Hall of Fame va fi inclusă la anul și Rosetta Tharpe (1915 — 1973), care a influențat puternic rockul cu amestecul său de gospel și de blues.

Cele șase nominalizări au fost votate de fani și de 100 de experți din industria muzicală, iar ceremonia oficială de includere în Rock&Roll Hall of Fame va avea loc la 14 aprilie, în Cleveland, Ohio.

Printre artiștii care au fost nominalizați dar nu au fost desemnați pentru includere în acest an au fost cântăreața britanică Kate Bush, trupa de alt-rock Radiohead și The J.Geils Band, al cărui lider a murit în aprilie acest an.