Boloş: Guvernul Orban a atras fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro

România a atras, în perioada Guvernului Orban, fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro, a declarat ministrul Foondurilor Europene, Marcel Boloş.

„Din data de 4 noiembrie, când am preluat guvernarea, am preluat-o cu 5,6 miliarde de euro şi Guvernul Orban, până la această dată, are documente întocmite pentru decontare de la Comisie în valoare de 2,3 miliarde euro. (…) Cele 2,3 miliarde sunt parte din bani încasaţi, alţii în curs de încasare. Relevant este că aceşti bani se întorc în economia României şi contribuie în această perioadă, vitală pentru România, la susţinerea diferitelor categorii de cheltuieli, de la echipamente medicale, şomaj tehnic, stimulente pentru personalul medical, granturi pentru IMM-uri, sprijinirea tinerilor antreprenori”, a afirmat Boloş.