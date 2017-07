Boldor lasă Bologna pentru Montreal

După șase ani petrecuți în Italia, la echipe de tineret sau în Serie B, fotbalistul român Deian Boldor a decis să lase pentru o vreme fotbalul din peninsulă și să joace pentru o echipă din Canada.



Forjat la LPS Banatul Timișoara, Boldor, internțional de tineret al României, s-a transferat la 16 ani în Italia, la AS Roma Primavera. A jucat apoi la Pescara, Virtus Lanciano, Hellas Verona și Bologna. Iar acum, la 22 de ani, Boldor a semnat cu Montreal Impact, echipă de top din din campionatul nord american (MLS). Boldor va câștiga la Montreal 500.000 de dolari pe an plus bonusuri de performanță.